Szijjártó Péter: Magyarország kiáll a közel-keleti keresztény közösségek mellett

Szijjártó Péter szerint bár megkezdődött az advent időszaka, ez az idő sem mentes a nemzetközi politikai történésektől. A külügyminiszter a bécsi EBESZ-külügyminiszteri tanácskozás előtt úgy fogalmazott: szerinte nincs méltóbb módja egy adventi diplomáciai esemény nyitányának, mint találkozni a Vatikán külügyminiszterével.

A közel-keleti keresztény közösségek helyzete jelenti majd a megbeszélés fő napirendi pontját. Magyarország kiáll a közel-keleti keresztény közösségek mellett. A közelmúltban húsz katolikus iskola számára nyújtottunk támogatást az oktatás modernizálásának céljával. 63 keresztény templomot újítottunk fel, keresztény közösségek alkotják a legüldözöttebb vallási közösségeket a világon, erről keveset beszélünk

– közölte Szijjártó Péter.

Sajnos, mert Európában zajlik egy erőszakos szekularizáció. A liberális mainstream alapvetően egyházellenes, ezért aztán próbálják lenyomni a napirendről azokat a kérdéseket, amelyek az üldözött keresztény közösségek támogatására vonatkoznak

– fogalmazott a tárcavezető.