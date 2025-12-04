Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

Szijjártó PéterbékeVatikánkereszténységMagyarország

Szijjártó Péter: Magyarország kiáll a közel-keleti keresztény közösségek mellett

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebookon közzétett videóüzenetében számolt be arról, hogy Bécsben az EBESZ külügyminiszteri tanácsülés során találkozik a Vatikán külügyminiszterével. Mint fogalmazott, Magyarország és a Vatikán együttműködésében két téma emelkedik ki: a béke előmozdítása és a keresztény közösségek támogatása.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 12:28
Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását Forrás: MTI
Szijjártó Péter a közösségi médiában osztotta meg videóját, melyben elmondja: „Béke és a keresztény közösségek támogatása, ez a két legfontosabb téma ma Magyarország és a Vatikán együttműködésében.”

Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter szerint bár megkezdődött az advent időszaka, ez az idő sem mentes a nemzetközi politikai történésektől. A külügyminiszter a bécsi EBESZ-külügyminiszteri tanácskozás előtt úgy fogalmazott: szerinte nincs méltóbb módja egy adventi diplomáciai esemény nyitányának, mint találkozni a Vatikán külügyminiszterével.

A közel-keleti keresztény közösségek helyzete jelenti majd a megbeszélés fő napirendi pontját. Magyarország kiáll a közel-keleti keresztény közösségek mellett. A közelmúltban húsz katolikus iskola számára nyújtottunk támogatást az oktatás modernizálásának céljával. 63 keresztény templomot újítottunk fel, keresztény közösségek alkotják a legüldözöttebb vallási közösségeket a világon, erről keveset beszélünk

– közölte Szijjártó Péter.

Sajnos, mert Európában zajlik egy erőszakos szekularizáció. A liberális mainstream alapvetően egyházellenes, ezért aztán próbálják lenyomni a napirendről azokat a kérdéseket, amelyek az üldözött keresztény közösségek támogatására vonatkoznak

– fogalmazott a tárcavezető.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

