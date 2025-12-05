Káté Gyulakörözésökölvívás

Elfogatóparancsot adtak ki a junior-világbajnok korábbi ökölvívó ellen

Körözi a rendőrség a korábbi bokszolót. A huszonöt évvel ezelőtt junior-világbajnokságot nyert Káté Gyula ellen kábítószer birtoklása miatt van érvényben elfogatóparancs. Fotója a Police.hu-n is látható.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 14:27
Káté Gyula (kékben) Bacskai Balázs ellen egy 2016-os mérkőzés közben. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy bajban van az év magyar ökölvívójának négyszer (2003, 2006, 2008, 2009) is megválasztott korábbi sportoló. Káté Gyula ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség, a vád kábítószerbirtoklás – írta meg a Bors cikkére hivatkozva az Origo. A volt sportolóval szemben december 2-án adott ki körözést a Fővárosi Törvényszék.

Budapest 20190423 Ökölvívás 2019 Káté Gyula ökölvívó Fotó: Török Attila Nemzeti Sport
Káté Gyula rendőrségi ügybe keveredett (Fotó: Török Attila)

 

Vb- és Eb-érmeket nyert ökölvívóként Káté Gyula

Káté Gyula a kétezres évek egyik legeredményesebb magyar ökölvívója, edzője a legendás Szántó Imre volt. Káté 2000-ben junior világbajnokságot nyert, ezen kívül felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon is két-két bronzérmet szerzett, sőt 2008-ban és 2010-ben ezüstéremig jutott a kontinenstornán. Többszörös hazai bajnokként részt vett a 2012-es londoni játékokon is, ott a legjobb tizenhat között búcsúzott, ezután jelentette be visszavonulását. Sikereit könnyű- és kisváltósúlyban érte el, pályafutása lezárása után pedig a Testnevelési Egyetem szakedzői szakán végzett.

Káté Gyula egy döntőjének felvétele 2002-ből:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.