Elfogatóparancsot adtak ki a junior-világbajnok korábbi ökölvívó ellen

Nagy bajban van az év magyar ökölvívójának négyszer (2003, 2006, 2008, 2009) is megválasztott korábbi sportoló. Káté Gyula ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség, a vád kábítószerbirtoklás – írta meg a Bors cikkére hivatkozva az Origo. A volt sportolóval szemben december 2-án adott ki körözést a Fővárosi Törvényszék.

Káté Gyula rendőrségi ügybe keveredett (Fotó: Török Attila)

Vb- és Eb-érmeket nyert ökölvívóként Káté Gyula

Káté Gyula a kétezres évek egyik legeredményesebb magyar ökölvívója, edzője a legendás Szántó Imre volt. Káté 2000-ben junior világbajnokságot nyert, ezen kívül felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon is két-két bronzérmet szerzett, sőt 2008-ban és 2010-ben ezüstéremig jutott a kontinenstornán. Többszörös hazai bajnokként részt vett a 2012-es londoni játékokon is, ott a legjobb tizenhat között búcsúzott, ezután jelentette be visszavonulását. Sikereit könnyű- és kisváltósúlyban érte el, pályafutása lezárása után pedig a Testnevelési Egyetem szakedzői szakán végzett.

Káté Gyula egy döntőjének felvétele 2002-ből: