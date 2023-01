Áldatlan állapotok vannak Újbudán

– Újbuda a területnagysága és a lakosságszáma miatt az ország ötödik legnagyobb városa lenne, több mint 150 ezer állampolgárral, így akár ötszáz–hétszáz millió forintos támogatást kaphatott volna. Ehhez csak egy félórás egyeztetésre kellett volna elmennie a polgármesternek – hangsúlyozta a lapunknak adott interjúban Szabó László, a XI. kerület Fidesz–KDNP-frakciójának a vezetője. A képviselő arra utalt, hogy Láng Zsolt, a közép-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos január 3-án bejelentette: negyvennégymilliárd forint kormányzati támogatást kapnak rezsiköltségeikhez a tízezer lakos feletti települések és fővárosi kerületek. A fővárosnak szánt nyolcmilliárd forintos támogatásból azonban nem részesül öt, DK-s polgármester által vezetett kerület, a III., a IV., a XI., a XV. és a XVIII., valamint Ferencváros sem. Az említett kerületek vezetői nem mentek el az előzetes egyeztetésre a kormánybiztossal, amelyet korábban kért tőlük a támogatás megítéléséhez. Szabó László kiemelte:

a helyi Fidesz–KDNP-frakció a sajtóból tudta meg, hogy László Imre, a kerület DK-s polgármestere nem ment el az egyeztetésre, így Újbuda jelentős támogatástól esett el.

Szabó László hangsúlyozta, hogy a két héttel ezelőtt ezért rendkívüli testületi ülést kezdeményeztek, mert szerettek volna egy vizsgálóbizottságot felállítani, amely fényt derített volna arra, kik tudtak az egyeztetésről, és ki vagy kik döntöttek arról, hogy László Imre polgármester ne vegyen részt ezen. – Lehetőség lett volna arra is, hogy valamelyik alpolgármester jelenjen meg a polgármester helyett, hiszen Újbudán négy alpolgármester van, de közülük, úgy látszik, senki nem tudta vagy nem tartotta fontosnak képviselni a kerületi emberek érdekeit – fogalmazott Szabó László.

A képviselő elmondta azt is, nem okozott meglepetést, hogy a momentumos és DK-s képviselők nem támogatták a vizsgálóbizottság felállítását. Sőt mint mondta, mentegették a polgármestert, hogy miért kellene a személyes egyeztetésen részt vennie. Korábban a Momentum sem volt ennyire együttműködő László Imrével. Szabó László emlékeztetett arra a decemberi botrányra, amikor a sajtóban is nagy visszhangot kapott kommentháború és konfliktus robbant ki Újbudán a DK és a Momentum között. Arról szólt a vita, hogy a Gyurcsány-párti polgármester maga mellé vette kabinetfőnöknek az egykori MSZP-elnök Molnár Gyulát. A budai kerületet korábban több cikluson át polgármesterként irányító, immáron DK-s Molnár felvétele nagy felhördülést váltott ki a kerületi baloldali koalíción belül is. Később, érdekes módon, Molnár Gyula és egykori jobbkeze, Lakos Imre is visszautasította a felkérést.

Lapunk kérdésére válaszolva Szabó László kifejtette azt is, hogy egyre kevesebb szociális juttatást kapnak a kerületiek, miközben egyre több költség terheli őket. Mint mondta, erre kiváló példa a kerületi parkolási rendszer, az ellenzéki vezetés ugyanis bővítette a fizetős parkolási zónákat, sőt a korábbi évi kétezer forint helyett jelentősen többet, 12 és 24 ezer forintot kell fizetni a kerület lakóinak azért, hogy ingyen parkolhassanak a saját lakókörnyezetükben. – A rendszerváltás óta nem látott hatalmas összeg, 36 milliárd forint lesz a kerület költségvetése – tájékoztatott a képviselő. Szerinte ez a pénz lehetőséget ad nagyon sok olyan szerződés megkötésére, olyan szereplők foglalkoztatására, akik a DK-ban meghatározónak számítanak.

– Gondolok itt Czeglédy és társai szerződéseire, amelyet eddig nem sikerült semelyik testületi ülésen sem felmondani

– utalt a képviselő arra, hogy a legutóbbi, decemberi testületi ülésen tárgyaltak volna arról, hogy a XI. kerület szerződéseit a Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával felbontják. A DK jelöltjeként legutóbb Szombathelyen országgyűlési képviselőnek induló Czeglédy Csaba személyével érezhetően több baloldali pártnak is problémája van. A László Imrének pár hete még ultimátumot adó Momentum ebben a kérdésben sem vállalta a véleményét, ezért a zárószavazáson elbukott a javaslat.

Borítókép: Szabó László képviselő (Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet)