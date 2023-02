Az egyik férfi Herczeg Zoltán volt, a baloldalhoz és liberális körökhöz köthető divattervező, aki a celebek világában is nagy rutinnal mozog. Ő rendszeres résztvevője, egyben szervezője is volt olyan partiknak, ahol – a beszámolók szerint – tudatmódosító szereket is fogyaszthattak a résztvevők. Herczeg a politikai életben rendre a baloldal mellett foglalt állást, különböző balliberális rendezvényeken jelent meg rendszeresen.

Herczeg Zoltán korábban Márki-Zay Péter támogatója volt, 2019-ben még az önkormányzati képviselő-választáson is indult a baloldali összefogás és a Mindenki Magyarországa Mozgalom színeiben. Számos ellenzéki beszélgetős műsorban volt gyakori vendég, de az Orbán Viktor miniszterelnököt gyalázó pólókról vált igazán ismertté, azokat ugyanis ő tervezte.

A házkutatások során Herczeg lakásán és autójában is találtak drogot, többek között kokaint. Úgy tudjuk, készpénzt, 14 gramm kokaint és 100 gramm marihuánát foglaltak le nála. A letartóztatását még október 23-án rendelte el az illetékes nyomozási bíró, majd november 23-án február 23-ig meghosszabbította azt a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítékok megsemmisítésének a veszélye miatt. Ugyanezért rendelték el Herczeg gyanúsított-társának a letartóztatását is.