Senkit ne tévesszen meg a ragyogó napsütés, a vörös kód továbbra is érvényben van

Délelőtt ugyan még felhős lesz az ég az ország bizonyos részein – néhol akár hószállingózás is előfordulhat –, délutántól azonban az egész országban kisüt majd a nap. Melegebb azonban nem lesz az időjárás, és a vörös kód is érvényben van az egész ország területén.

A Dunántúlon még változóan felhős lesz az ég reggel, arrafelé hószállingózás, jelentéktelen havazás előfordulhat, majd délutánra csökken a felhőzet. Az ország többi részén derűs, napsütéses idő várható – írja a Met.hu az előrejelzésében.

Tapasztalhatunk majd széllökéseket, ez az olykor megélénkülő keleti szél miatt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 5 fok között valószínű. Késő este –7 és –2 fok közé csökken a hőmérséklet.

Front ugyan továbbra sem befolyásolja az időjárást, azonban észak felől a sokévi átlagnál hidegebb levegő tölti be a Kárpát-medencét. Az alacsony páratartalom miatt nagyobb eséllyel jelentkezhetnek felsőlégúti hurutos megbetegedések. A frontérzékenyek számára jó hír, hogy jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb, időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A fagyos idő és a megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.

Életbe lépett a vörös kód

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban már beszámolt, az átlagosnál jóval hidegebb időjárás miatt három régióban is életbe léptették az úgynevezett vörös kódot. Az intézkedéssel a Belügyminisztérium arra kötelez valamennyi szociális intézményt, hogy fogadja be a hajléktalan vagy bajba jutott embereket.

A riasztás kedd este nyolc órától szombat reggel nyolc óráig él a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon, a közép-magyarországi régióban pedig csütörtök reggel nyolc óráig tart majd. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban éjszakánként mínusz 10 fokig vagy az alá is eshet a hőmérséklet, ezért a kormány arra kér mindenkit, hogy ha bajba jutott embert lát, értesítse a hajléktalanellátók diszpécserszolgálatát. A telefonszámok megtalálhatók a Kormány.hu weboldalon.

Egész héten velünk marad a fagy

Mint arról olvasóinkat tájékoztattuk, az egész hetünk alapvetően napos, de hideg lesz, csapadékra pedig alig vagy nem is kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét első felében 0 fok körül alakul, majd a hét közepétől lassan emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap kora délután már 3, 8 fok is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –10 és –5 fok között várható egész héten, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet.