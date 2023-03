Fenyő-gyilkosság: Portik az ellene valló szlovák maffiózóban bízik

Kaštan szerint Portik sürgette Rohácot, aki később panaszkodott is társának, hogy nyomás alatt van, de közben Szlovákiában is végre kellene hajtania egy merényletet.

Rohác azt is elmondta neki, hogy magyarországi főnöke figyelteti Borost, és amikor ő hetente Magyarországra jön, akkor az összegyűjtött információkat közlik vele. Kitért arra is, hogy ki szerezte be a robbanóanyagot. Rohác először egy erre a célra felszerelt postaládába rejtett bombával akarta kivégezni az olajügyek koronatanúját, Borost, ám ezt végül Portik elvetette. Ezután dőlt el, hogy az Aranykéz utcán parkoló Polski Fiatba rakják a pokolgépet. Rohác a robbantás után Prágában találkozott Miloš Kaštannal, akinek pontosan elmesélt mindent. Egy teraszon ült, és a házi készítésű bombát onnan robbantotta fel, amikor meglátta a sértettet az autó mellett elhaladni, de az asztalon lévő üvegpohár a detonációtól szétpattant és egy üvegszilánk a mellkasába fúródott, így ő maga is megsebesült. Sérüléseit Szlovákiában látták el.

Portik nem ismeri Kaštan t

Az Aranykéz utcai merénylet miatt felbujtóként 13 év fegyházra ítélt Portik Tamás akkor az utolsó szó jogán még azt mondta: nem tudja, ki az a Miloš Kaštan, soha nem találkozott vele. Ehhez képest most februárban megnevezte őt, mint aki tudja, ki Fenyő János valódi gyilkosa. Az nem derült ki, és talán nem is fog kiderülni soha, miből gondolja Portik, hogy Kaštan tudja, ki a gyilkos, és ha tudja is, meg is fogja nevezni és ezzel közvetve mellette fog vallani.

Amennyiben Miloš Kaštan valóban tudja, ki a gyilkos és meg is nevezné, az még kevés a perújítás elrendeléséhez Jozef Rohác esetében, aki az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő János meggyilkolása miatti, egyesített perben kapott jogerősen életfogytiglani fegyházat. Csak ha új, bizonyítékokkal alá is támasztott tények kerülnek elő, lehet jogosultsága a perújításnak. Portik esetében ennek azért volna jelentősége, mert ha megingatják és semmissé teszik Rohác jogerős ítéletét, akkor ellene sem állhat meg a saját ügyében perújítás részeként előterjesztett vád, miszerint Gyárfás Tamás felbujtására 25 éve ő ölette meg Roháccsal Fenyő Jánost.

Borítókép: Portik Tamás és Jozef Rohác egy korábbi tárgyaláson (Fotó: MTI/Kovács Tamás)