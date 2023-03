Hétvégi élményprogramokkal indul a szezon a fővárosi állatkertben

Nemcsak az állatokat, hanem a növényeket is érdemes megcsodálni a budapesti állatkertben. Még mindig virágzik ugyanis a hóvirág és a csillagvirág, de egyre több más virág is szirmot bont, sőt már a higan cseresznyefák is virágba borultak. Jóllehet a tulajdonképpeni cseresznyevirágzás áprilisra várható, a higan díszcseresznye arról nevezetes, hogy néhány héttel korábban, általában a tavaszi napéjegyenlőség idején virágzik – hívták fel a figyelmet a közleményben.