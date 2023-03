Hollik István: Cseh Katalin hazánk és a gyermekvédelmi törvény ellen szervezkedik az EP-ben

A Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte: ez azt jelenti, hogy Cseh Katalin és a dollárbaloldal nemcsak hogy maga is a gyermekvédelmi törvény eltörléséért dolgozik, de most ehhez még szövetségeseket is keresnek az Európai Parlamentben, arról győzködve őket, hogy támadják meg az Európai Bíróság előtt Magyarországot.

Ezzel Cseh Katalin és a dollárbaloldal semmibe veszi annak a több millió embernek a véleményét, akik részt vettek a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazáson, és egyértelművé tették, hogy a gyermekeket meg kell védeni.

Hollik István hangsúlyozta: Cseh Katalin leveléből az is kiderül, hogy nyíltan támogatja az LMBTQ-szervezetek törekvéseit, és a támogatásukkal akarja elérni a gyermekvédelmi törvény visszavonását.

Azt üzenjük Cseh Katalinnak: meg fogjuk védeni a gyermekeinket a genderpropagandától, és nem fogjuk megengedni, hogy LMBTQ-propagandisták manipulálják a magyar gyermekeket; a gyermekek szexuális nevelése […] a szüleikre tartozik és senki másra

− jelentette ki.

Borítókép: Hollik István (Fotó: MTI/Varga György)