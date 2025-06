Csalódtak a tiszások a TikTok-dokiban

Kíváncsiak voltunk, mit gondolnak a Tisza Párt legelkötelezettebb aktivistái a TikTok doktor Kulja András és Takács Péter egészségügyi államtitkár közötti vitáról. Több, magát elkötelezett tiszásnak tartó személy is nyilatkozott lapunknak. Elmondták, hogy csalódtak a Tisza Pártban, és annak vezetését okolták a csúfos véget érő vita miatt.

Egy aktivista úgy fogalmazott:

csak azért volt jobb a fideszes, mert Kulja Andrást nem készítették fel eléggé. Erre jobban oda kellene figyelni.

A magát elkötelezett tiszásként azonosító férfi kijelentette, véleménye szerint jobb lenne, ha a jövőben a szakpolitikai vitákat nem az ATV-n vívnák meg Magyar Péter emberei, ugyanis a környezet is a kormánypártnak kedvez. Ugyanakkor nem részletezte, hogy mit ért pontosan a kedvező környezet alatt.

Takács Péter és Kulja András vitája (Forrás: ATV)

Egy másik, a Visszhang nevezetű tiszás akcióban részt vevő aktivista szerint

ha a Tisza nem szedi össze magát, el fogják veszteni a választást. Szánalmas volt ez a vita.

A hölgy kijelentette, hogy most és ezek után is elkötelezetten támogatja Magyar Pétert, ugyanakkor egyre inkább azt érzi, hogy rajta kívül nincs még egy jó politikus a pártban.

Először a fővárosi frakcióban bíztam, az nem sül el jól, aztán Kulja is szimpatikus volt, de most eléggé nagyot bukott

– tette hozzá.

Mindössze egy olyan aktivistával tudtunk beszélni, aki Kulját tartja a vita egyértelmű nyertesének.

Teljesen jó volt. Az a csinovnyik csak számokat dobált, míg a doktor úr arról beszélt, ami az embereknek valóban fontos. Kicsit meg is könnyeztem, hogy végre valaki foglalkozik velünk

– emelte ki a rendkívül elkötelezett Magyar Péter-rajongó.

Mint arról beszámoltunk, óriási csalódás övezi ellenzéki körökben Kulja András szereplését az ATV-n megrendezett, egészségügyről szóló vitában. A tiszás EP-képviselő több fajsúlyos balliberális megmondóember szerint is egyértelműen veszített Takács Péter egészségügyi államtitkárral szemben. Ezt a véleményt képviseli mások mellett Csintalan Sándor, Kökény Mihály, Dull Szabolcs, Somogyi Zoltán, Ceglédi Zoltán és Hont András. Több DK-s politikus is hasonló álláspontra helyezkedett, ráadásul a tiszás aktivisták is nemtetszésüket fejezték ki Kulja teljesítményével kapcsolatban.