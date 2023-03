Karácsony Gergely egyszer már nemet mondott az önjáró trolikra

Már forgalomba is álltak a modern Solaris-Skoda Trollino trolik Budapesten, ezzel párhuzamosan kivonták a régi típusú járműveket, az Ikarus 435T és az MAN NGE 152 típusú csuklós trolibuszok március első felében búcsúztak az utasoktól. Januárban jelentette be a főváros, hogy tavasszal új trolik érkeznek Budapestre. A BKK közlése szerint a most érkező trolibuszok a 75-ös, 76-os, 77-es, 80-as és 82A vonalakon közlekednek.

A beszerzésre egy 2014-es közbeszerzésben szereplő opció lehívásával került sor, amelynek keretében összesen 48 trolibuszt rendelt a Tarlós István főpolgármestersége alatt létrehozott Budapesti Közlekedési Központ.

A régi típusú csuklós trolibuszokat kivonta a forgalomból a BKK. Fotó: BKK

Az új trolibuszok áramszedő használata nélkül is több kilométer megtételére képesek. Az önjáró troli nem új keletű ötlet a fővárosban. 2018-ban az V. kerület javaslatára a BKK létrehozta a City-troli járatot, amit 2020-ban megszüntetett a Karácsony Gergely vezette főváros. A Belváros önkormányzata még Tarlós István főpolgármestersége idején azt kérte a BKK-tól, hogy hétvégente vezessék be a környezetkímélő City-troli Belváros járatot a Fővám tér és a Lehel tér között. Az önjáró trolikkal csökkentették a károsanyag-kibocsátást a belvárosban.

Az ötletet a Szabadság híd időszakos, nyári lezárása adta, amikor is a villamosok nem tudtak átkelni a hídon, így a kiskörút villamos nélkül maradt. A Podmaniczky tértől induló trolibuszjáratot összekötötték a Fővám térnél közlekedő trolibuszvonallal, így az önjáró trolival meg lehetett oldani a pótlást, amiben partner volt a Budapest Közlekedési Központ. Ilyen eset volt még, amikor a Kossuth téren nem állt meg a metró, mert az állomás feletti épületet elbontották, és újat építettek, ott is önjáró trolikkal oldották meg a Kossuth téri kapcsolatot.

A trolik bevetése abból adódik, hogy Budapest nagyon kevés elektromos busszal rendelkezik, viszont nagy szükség lenne arra, hogy Budapest szívében minél több környezetbarát jármű legyen. Ekkor született meg a City-troli Belváros ötlete, ami fonódó trolibuszként és akkumulátorral üzemeltetett elektromos buszként egyaránt funkcionált hétvégente. Az önjáró trolik felsővezeték használata nélkül legalább négy kilométer megtételére képesek, így a vezeték nélküli útvonalakat be tudták csatlakoztatni a troli eredeti útvonalához. Az önjáró trolikban rejlő lehetőséget a Podmaniczky Frigyes tér felújításakor is alkalmazták, a trolivégállomást infrastruktúraváltoztatás nélkül elköltöztették a térről, és helyette az V. kerület egy új, 82 fával beültetett városi ligetes teret hozott létre. A felsővezeték nélkül is használható önjáró trolik a műemléképületek állapotának a megőrzésében is hasznosnak bizonyultak.

City-troli a Belvárosban. Fotó: MTI

A Kossuth térről induló 70-es és 78-as trolik felsővezetékei is műemlék épületekre vannak felfüggesztve, ezáltal a rezgésükkel károsítják az épületet. Ezért is kérte az V. kerületi önkormányzat a BKK-t, hogy a járművek csak a kerület határánál csatlakoztassák fel az áramszedőiket, addig akkumulátort használva közlekedjenek. A Karácsony Gergely főpolgármester által irányított fővárosi klientúra nem tartotta szükségesnek ennek fenntartását, ahogy a City-trolit sem, és megszüntették mindkét intézkedést.

Érdekes, hogy mindezek után két évvel Karácsony Gergely főpolgármester egy trolival pózolt a Lánchídon.

Várbuszként is üzemelhetnek az új önjáró trolik. Forrás: Facebook

„A frissen vásárolt modern troliknak hála, a BKK új lehetőségeket vizsgál a trolihálózaton. Sok új trolit vettünk, és ez lehetőséget teremt arra, hogy olyan helyen is teszteljük a trolikat, ahol eddig nem volt rá alkalom. Ma például Budára látogatott egy ilyen tesztjárat” – írta újdonságként Karácsony Gergely. A főpolgármester annak a lehetőségét is felvetette, hogy várbuszként trolikat üzemeltessenek, ugyanis az önjáró trolikkal a műemlék épületeket is meg lehet óvni.

