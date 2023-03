Karácsony Gergely szerint nincs sok értelme az előválasztásnak

Karácsony Gergely az önkormányzati választással kapcsolatban azt mondta az ATV Híradójának, hogy nem fél egy előválasztástól sem. Szerinte

szeptemberre megszülethet az ellenzéki egység Budapesten a közös jelölt személyéről, akár előválasztás nélkül is.

„Szerintem az előválasztás egy jó intézmény akkor, ha ellenzékből indulunk” – emelte ki Budapest főpolgármestere. Úgy fogalmazott, hogy természetesen egy előválasztástól sem fél, csak jelenleg kevés értelmét látja.

Mint mondta, ha bizalmat kap, a terek zöldítését és a közösségi közlekedés fejlesztését tűzte ki célként a következő évekre.

Karácsony pártja, a Párbeszéd a szombati kongresszusán több döntést is meghozott, melyekről a vasárnapi nagyrendezvényükön számoltak be. Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke kiemelte, 15 évvel ezelőtt alapították meg az LMP-t, az első magyar zöldpártot, amely bekerült a parlamentbe és „tíz évvel ezelőtt, a második, szintén parlamenti erővé váló pártot, amely mától a Párbeszéd – Zöldek néven folytatja a munkát”. A vasárnapi rendezvényükön kiderült az is, hogy a Párbeszéd – Zöldek Jávor Benedeket választotta meg a párt európai parlamenti listájának vezetőjévé. Jávor úgy látja, fontos, hogy a magyar zöldek újra megjelenjenek az európai színtéren.

Az ATV Híradónak nyilatkozó elemző szerint a Párbeszéd névmódosítása és az LMP-hez való közeledése elkeseredett lépés, mert a párt folyamatosan veszít népszerűségéből. „Nagyon rossz helyzetben van a párt” – mondta Nagy Attila Tibor, majd hozzátette: olyan kicsi a Párbeszéd, hogy szabad szemmel szinte láthatatlan.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Mirkó István)