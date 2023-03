„Karácsony három év szövegelés után elkezdhetne dolgozni”

Újpesten mindenhol kátyúkba lehet botlani, ami komoly anyagi károkat okoz az autósoknak és balesetveszélyes is – mondta lapunk érdeklődésére Nagy István, a IV. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A városrészben évek óta gondot jelentenek az úthibák, korábban a Benczúr utcában az ott lakók megunták, hogy járhatatlan az utca, és téglákkal próbálták meg betömni a lyukakat.

Ezután ímmel-ámmal kijavították a hibákat, a kátyúk azonban újra megjelentek. A fővárosi Fidesz Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet, hogy úgy-ahogy megjavították a legdurvább részeket, de olyan fércmunkát végeztek, hogy ma szinte rosszabbak az állapotok, mint eredetileg voltak és ismét a lakóknak kellett kezükbe venni a téglákat. Nagy István kiemelte, hogy a Déri Tibor vezette önkormányzat el tudná végeztetni rendesen is a munkálatokat, mivel Újpestnek legalább tízmilliárd forintnyi megtakarítása van.

Ozsváth Kálmán, az újpesti Fidesz–KDNP képviselője megkeresésünkre kifejtette: hasonlóan rossz a helyzet az István úton és a Pozsonyi úton is, ahol több busz és villamos közlekedik, e kétszer három sávos utakra szintén ráférne a felújítás. A képviselő hangsúlyozta, hogy erre is megvolt a pénz és már rég elkészült volna: a munkálatokat 2019 után indította volna el az előző vezetés, de – mivel Déri Tibornak nem volt elég meggyőző lobbiereje – Karácsony Gergelyék elkaszálták a felújítást.

A IV. kerületi útfelújítások helyett a főpolgármester mostanában inkább a Nyugati térrel foglalkozik, legalábbis szavakban: Karácsony Gergely Soproni Tamás VI. kerületi polgármesterrel közösen pénteken bejelentette, hogy nem mondanak le a tér rendezéséről. „Bár a kormány leállította a Nyugati pályaudvar és környezetének fejlesztését, mi továbbvisszük a korábbi tervek elveit, így a Nyugati tér újra igazi városi találkozótér lehet” – fogalmazott Karácsony.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint

Karácsony Gergely megint csak a „tervek elveit” viszi tovább, a konkrét munkavégzésről és a főváros feladatairól hallgat.

Szerinte „a szavak főpolgármestere” azért sajnálkozik, mert a kormány nem végez el egy feladatot, ami egyébként a főváros dolga lenne. Nem Karácsony Gergelynek jutott eszébe a Nyugati tér, benne a felüljáró kérdésének rendezése, nem a baloldali vezetés készített rá előzetes terveket és nem is a főváros nyújtott be rá EU-s támogatási igényt. Mindezeket a kormány által létrehozott Budapesti Fejlesztési Központ készítette elő. Most, hogy Brüsszel pénzvisszatartós zsarolása és az elhibázott szankciók okozta gazdasági nehézségek miatt át kell gondolni, hogy mire jut és mire nem jut pénz, Karácsony Gergely saját feladatainak elvégzése helyett ismét csak a kormányt támadja. A Nyugati tér közlekedésének és felszíni térrendezésének feladata egy az egyben, száz százalékban a főváros feladata. Karácsony Gergely három év szövegelés után elkezdhetne dolgozni – jegyezte meg Wintermantel Zsolt.

Mint arról lapunk beszámolt, az ügyben a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) is bírálta a főpolgármestert, mint fogalmaztak, „cselekvésre is szükség lenne, nem csak szereplésre”.