Karácsony Gergely a dugók miatt kapott kritikákra panaszkodott

Ahogy lapunk is megírta, szombaton ismét éles kritikákat kapott a budapesti főpolgármester. „Karácsony Gergelyről tudjuk, hogy képes egyeztetések és szakmai felmérések nélkül elfogadni a hangos kisebbség javaslatait, nehogy most is ezt tegye” – írta meg szombaton állásfoglalását Facebook-oldalán a Fidesz Budapest. A posztban közölték azon véleményüket, hogy Budapesten elég sokan szeretnének gépkocsival közlekedni, és ha lehet, az idejüket nem szeretnék eltölteni feleslegesen a dugóban.

A Mandiner vette észre, hogy Karácsony Gergely Facebook-oldalán sérelmezte az őt ért kritikákat. Szerinte nem helyes a jobboldali média részéről, hogy tájékoztat arról, hogy egyre több 30-as zónát szeretne létrehozni a főváros területén a városvezetés. Állítását azzal indokolta, hogy a Fideszes vezetésű XVI. kerületben van a legtöbb 30-as zóna.

Közvetlenül Karácsony bejegyzése alatt Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere rendesen kiosztotta a valótlant állító főpolgármestert.

„A XVI. kerületben észszerűen vannak kialakítva a 30-as övezetek. 68 körzet van, és a körzethatárokon levő utakon 50 km/h a megengedett sebesség. Így mindenki ütemesen tud közlekedni a kerületben, nem képezünk mesterséges dugókat.

De ha már velünk példálódzik, akkor vannak jó példák még szép számmal a XVI. kerületben:

1. Nem az autósáv helyére építjük a kerékpárutat, hanem mellé. 2. Több hektáron erdőt telepít az önkormányzat. 3. Ingyen adunk komposztládát és csapadékvízgyűjtő edényt a lakóinknak. 4. A közterületi zöldfelületeken helyben hagyjuk elszikkadni a csapadékvizet, nem vezetjük el nagy csövekben.

5. Minden buszváró fedett és árnyas (kivéve, ahol a fővárosi önkormányzat leszereltette 3 éve a várókat) 6. Az év végére intézményeink fele használ valamilyen megújuló energiaforrást. 7. Hamarosan megnyílik a saját komposzttelepünk, ahol a kerületiek a beszállított zöldjavakért cserébe komposztot kapnak, hogy csak a környezettudatos intézkedéseinket említsem. Ha tudok még valamiben segíteni csak nyugodtan szóljon főpolgármester úr.”

Borítókép: Karácsony Gergely a Budapesti Közlekedési Központ sajtótájékoztatóján (Fotó: Mirkó István)