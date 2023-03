„Cselekvésre is szükség lenne nem csak szereplésre” – reagált a VEKE Karácsony szavaira

„Ez kb. ugyanaz, mint amikor Demszky dudált a dugók miatt, és pontosan annyit is ér” – írta a VEKE. Ugyanakkor üdvözölték, hogy lesznek a felszínen végre zebrák. Szerintük ugyanakkor „a dolgok jelen fázisában a főpolgármester és a kerületi polgármester bejelentése csak megúszós mellébeszélésnek és a népek hülyének nézésének tekinthető, és az is marad mindaddig, amíg azt nem jelentik be, hogy kiírták a tervezési tendert a felüljáró lebontására és a Nyugati tér rendezésére”.