Már több mint húszezer határsértőt fogtak el idén

– A rendvédelmi erők csak nemzetközi együttműködéssel tudnak hatékonyan fellépni egy nagy, multinacionális bűnszervezet, az embercsempészek ellen – mondta Bakondi György az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy az embercsempészek nagy nemzetközi hálózatban működnek a kiinduló országoktól a célországokig.

– Ezek kiterjedt, sok pénzzel rendelkező, egymással is konkuráló és a tevékenységüket a hatóságok elől elrejtő csoportok, amelyekben különféle funkciókat ellátó személyek tevékenykednek, például felderítők, szállítók, okmányhamisítók, pihentetők – ismertette Bakondi. Mint jelezte, a különféle bandák területi fennhatóságot is igyekeznek szerezni egy-egy határszakasznál, akár erőszakos konfliktusok árán is.

Szót ejtett arról is, hogy a magyar határon idén már több mint húszezer határsértőt fogtak el, és több mint kétszáz embercsempész ellen indítottak eljárást. A belbiztonsági főtanácsadó szerint az EU bűnüldöző szerveinek, például az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek (Frontex) éppen az embercsempészek elleni nemzetközi együttműködésben lenne kiemelkedő szerepe, hogy gyors információcserével, nemzetközi akciók szervezésével mihamarabb felszámolják az embercsempész csoportokat.

– Azonban mindaddig, amíg az EU apparátusa az illegális migrációt pozitívnak vagy támogatandónak tekinti, de legalábbis nem üldözendőnek, addig vonzerőt jelent

– szögezte le Balondi György.

Szerinte könnyen előfordulhat, hogy miközben politikai nyilatkozatok hangzanak el arról, hogy a külső határok őrizete nagyon fontos, és arra uniós forrásokat is kell fordítani, Magyarországot a határt őrző tevékenysége miatt megbírságolja az európai bíróság. Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában részletesen is beszélt az uniós politikusok migrációval kapcsolatos közelmúltbeli nyilatkozatairól.

– Nem lehet eldönteni egyelőre, hogy a külső határok védelméről szóló kijelentések a közeledő uniós választásokkal összefüggő politikai nyilatkozatot takarnak, vagy az EU illegális migrációra adott válaszainak újragondolását jelzik

– jegyezte meg.

A bécsi terrorfenyegetettségről szólva a belbiztonsági főtanácsadó elmondta, hogy a titkosszolgálatoknak komoly információjuk lehet, hiszen a lehetséges elkövetői kört is behatárolták. Végül elmondta, hogy a keresztény templomok elleni terrorista támadás nem példa nélküli Európában, majd reményeit fejezte ki, hogy hatékony fellépéssel meg lehet előzni a terrorcselekményt.

Borítókép: csoportosan tartóztatják fel a migránsokat (Fotó: Havran Zoltán)