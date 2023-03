Maradnak rács mögött a Békés vármegyei pedofilügy gyanúsítottjai

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Békés vármegyei pedofilügyben egy 13 éves kislányt a saját apja és a tanára is szexuálisan zaklathatott. A tanárról azóta kiderült, hogy korábbi munkahelyéről is távoznia kellett már kiskorúakkal folytatott szexuális közeledés miatt. Az erről szóló üzeneteinek egy része a sajtóba is kiszivárgott.