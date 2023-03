Még egy üzlet csökkentette az egyik alapvető élelmiszer árát

A CBA is húsz százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtott végre a trappista sajtoknál március 1-jétől – közölte Fodor Attila, a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója a Világgazdasággal.

A kérdés azért vált aktuálissá, mert az Aldi Magyarország szerdán bejelentette: folytatja az alapvető élelmiszerek körében a tartós és jelentős árcsökkentést, így terméktől függően 20-23 százalékkal alacsonyabb áron kínálja öt gyártói, illetve saját márkás magyar beszerzésű trappista sajtját. A német hátterű hálózat egyébként 2021 óta kizárólag magyar trappista sajtot kínál.

Az Aldi a közleményében azt írta, hogy

az árcsökkentés annak tudható be, hogy alacsonyabb beszerzési árakat ért el.

Fodor Attila rámutatott a Világgazdaságnak, hogy a beszállítók árcsökkentése általános jelenség.

A CBA és a Príma hálózat a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó árelőnyt teljes egészében továbbadja a vásárlóknak

– húzta alá. A lap iparági forrásaikra hivatkozva úgy tudja, hogy ennél is direktebben fogalmaztak arról, hogy mi áll a mostani árcsökkentés hátterében.

Nem szimplán arról van szó, hogy a valóban brutális kiskereskedelmi árverseny miatt az Aldi lejjebb vitte a trappista árszintjét, hanem a beszállítók engedtek a beszállítási árakból.

Vagyis annyi történt, hogy ezt az árcsökkenést nem tartotta magánál az Aldi, hanem átengedte a fogyasztóknak.

Tehát az Aldi nem lemondott a maga hasznáról, hanem már olcsóbban tud hozzájutni az adott termékekhez.

Azt is hozzátették, hogy főszabály szerint a beszállítói ár alá nem is árazhat a kereskedő, ezt tiltja a jogszabály. Az átadói ár alatti értékesítés ugyanis tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülne. Azt viszont papíron megtehetnék a boltok, hogy a beszállító által most náluk hagyott árkülönbözetet megtartják, csakhogy ebben az esetben éppen a késhegyre menő árverseny miatt árazódnának ki a piacról. Vagyis a kiskereskedelem szereplőinek tulajdonképpen nincs más lehetőségük, mint csökkenteni az áraikat.

Emlékeztetnek, hogy a gyártói márkás trappista sajt kilogrammonkénti ára 2021 október végén kétezer forint környékén alakult, addig ugyanez 2023 januárjára elérte az 5500 forintos szintet. A saját márkás trappista kilója éves bázison 2100 forintról a kétszeresére, 4200 forintos szintre drágult.