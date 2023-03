Nem áll le a Pegasus-bizottság

Ismét hazánkat támadta az Európai Parlament baloldali többségével létrejött Pegasus-vizsgálóbizottság (PEGA), miután múlt héten Jeroen Lenaers, a bizottság elnöke arról beszélt, hogy Magyarországon és Lengyelországban a kormányok „annyira félnek a fékektől és ellensúlyoktól, a demokratikus párbeszédtől”, hogy megtagadták a találkozást velük, „ami önmagában is botrány”. Leaners mellett a liberális Sophie in ’t Veld úgy fogalmazott, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság (EB) egyaránt bűnrészesek, amiért védelmezik a demokrácia lerombolását, és felrótta a biztosi testületnek, hogy nem indít eljárást az uniós jogot többrendbelien megsértő országokkal szemben, ám az EB hatásköri korlátokra hivatkozik.

Varga Judit elutasította, hogy találkozzon a Pegasus-bizottság tagjaival. Fotó: Kurucz Árpád

Brüsszeli bohózat a Pegasus-bizottság

Még február 20. és 21. között látogatott Magyarországra a Pegasus-bizottság, érkezésük elsődleges célja pedig az volt, hogy felkeressék a baloldalhoz köthető NGO-k tagjait. Varga Judit igazságügyi miniszter akkor úgy döntött, hogy nem találkozik a bizottság tagjaival. – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. cikkének 2. bekezdésével összhangban a nemzetbiztonság továbbra is kizárólagosan a tagállamok hatáskörébe tartozik. A PEGA-bizottság mandátuma azonban veszélyesen túlterjeszkedik az uniós és az intézményi hatáskörökön, ezt az Európai Bizottság vonatkozó nyilatkozatai is megerősítik – írta akkor a Facebook-oldalán a tárcavezető. Mint jelezte, a magyar kormány ellenzi az ilyen jellegű gyakorlatokat, ezért a jogállamiság védelme érdekében nem járulnak hozzá a PEGA bizottsággal való együttműködéshez.

– Mindezek miatt nem áll módomban a küldöttséggel találkozni. Nem kívánunk asszisztálni a magyar és európai baloldal Soros-dollárokból támogatott performanszához

– szögezte le Varga Judit.

Komolytalan indokok

– A bizottság látogatása tisztán politikai ügy – jelentette ki a bizottság februári látogatása előtt a Magyar Nemzetnek Schaller-Baross Ernő, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hozzátette: azért létezik ez a bizottság, mert az Európai Parlament baloldali többsége így döntött. – Egyébként egészen abszurd az ezzel kapcsolatos érvelésük. Abban a jelentéstervezetben, amelyet a tevékenysége végén elfogad majd a Pegasus-bizottság, az szerepel, hogy mivel a tanács korábban, az EP kérésére tárgyalta a kémszoftverek ügyét, szerintük ezt úgy kell értelmezni, hogy elismerték erre vonatkozóan az uniós hatáskört. Talán nem szorul magyarázatra, hogy ez az indok komolytalan és mindenfajta jogi alapot nélkülöz – vázolta Schaller-Baross Ernő.

Soros jelentéstevői

A vizsgálóbizottság tagjaként Magyarországra érkező Sophie in ’t Veld, a Renew EP-frakció képviselője – a frakció tagjai Donáth Anna és Cseh Katalin momentumos politikusok –, látogatása végén felszólította a magyar kormányt, hogy gyorsan rendezze a helyzetet, mivel Magyarország az EU része, és be kell tartania a közösség szabályait. A holland liberális politikus elszánt kritikusa hazánknak, miután már 2016-ban a kormányt bírálta a szigorú migrációs álláspontjáért. Akkor a magyarországi kvótanépszavazást támadta párttársaival az Európai Bizottságnál, mondván: az nem fér össze az uniós joggal, s megtéveszti az embereket. In ’t Veld egyébként szerepel Soros György egyik szervezetének a „megbízható” EP-képviselőket tartalmazó listáján. Egy másik, közismert magyarellenes brüsszeli politikus, Gwendoline Delbos-Corfield is hazánkban járt. Emlékezetes, hogy Delbos-Corfield volt annak a Magyarországot elítélő EP-jelentésnek is a szerzője, amelyet tavaly szeptemberben fogadott el az Európai Parlament balliberális többsége.

Nemrég pedig Delbos-Corfield a Budapest és Brüsszel önkormányzata által szervezett Városok a jogállamiságért című brüsszeli konferencián okozott botrányt, amikor sajtóbeszámolók szerint azt állította: a magyar kormány szervei, a titkosszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak.

– Ma Magyarország konkrét veszélyt jelent. Először is azért, mert van egy hely, Budapest, ahol az orosz befolyás továbbra is létezik. Évek óta tudjuk, hogy a kormány szervei, a titkosszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak – fogalmazott a francia zöldpárti EP-képviselő, aki aztán korrigálta a saját nyilatkozatát, mert szerinte pontatlanságokat fogalmazott meg. – A konkrét képviselők esetében nyugodtan kijelenthetjük, hogy a bizottság munkájába előre kódolva van a brüsszeli elit birodalmi gőgje és ezzel együtt a magyarellenesség is. Ne is számítsunk tényszerű jelentésre! – jegyezte meg korábban Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője a bizottság két magyarellenes tagjával kapcsolatban. Emlékezetes, hogy a 2021 nyarán kirobbant Pegasus-üggyel a baloldali média a magyar kormányt vette össztűz alá, miután azt állították, hogy az izraeli kémprogrammal a kormány ellenzéki szereplőket figyel meg.

Apró érdekesség, hogy az említett brüsszeli konferencián felszólalt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is. Mint fogalmazott, Magyarország nagyon messze áll azon elvárások megvalósításától, amelyeket az Európai Unió a csatlakozni vágyó országoktól is elvár, konkrétumokról azonban nem beszélt a főpolgármester.

Borítókép: Pegasus-bizottsági tagok a Parlament előtt (Fotó: ISZA)