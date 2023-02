Jogtalanul kutakodna a PEGA

– Mit jelent az, hogy egy parlamenti bizottságot vizsgálóbizottságnak hívnak? Más feladatot lát el, vagy több hatásköre van?

– Az Európai Parlamentben háromféle bizottság működhet: a szakpolitikai logika mentén szerveződő állandó bizottságok, a különleges feladat ellátására szerveződő különbizottságok és a vizsgálóbizottságok. A szabályok azt írják elő, hogy az Európai Parlament ideiglenes vizsgálóbizottságot állíthat fel arra, hogy kivizsgálja az uniós jog végrehajtása során felmerülő esetleges jogsértéseket. Vagyis itt arról van szó, hogy ennek a vizsgálóbizottságnak már a létrejötte is önmagában jogszerűtlen. Azon a területen ugyanis, amelyen a Pegasus-bizottság kutakodni igyekszik, tehát a tagállami nemzetbiztonsági ügyekben nincs uniós jog, azon egyszerű okból, hogy nem áll fenn semmilyen uniós hatáskör.

– A nemzetbiztonság kérdéseiben tehát a tagállamok maguk dönthetnek?

– Pontosan erről van szó, a nemzetbiztonság a tagállamok kizárólagos jogköre, ez a vizsgálóbizottság pedig a jogon kívül jár azzal, hogy létrejött, hogy működik, jelentést fogad el és most látogatást szervez Magyarországra. Ez áll a hátterében annak, hogy a magyar kormány nem vesz érdemi tudomást erről a látogatásról. Egyébként pedig nincs is semmi, ami az ügyben elmondható lenne, hiszen amióta a Fidesz 2010-ben átvette a kormányzást, Magyarországon a nemzetbiztonsági szolgálatok nem végeztek illegális megfigyelést. A vizsgálóbizottság tagjainak budapesti látogatásuk során tehát be kell érniük a civil szervezetekkel, amelyek egyébként is számtalanszor felszólaltak már az Európai Parlament LIBE és PEGA bizottságainak ülésein, így ez a kétnapos budapesti út megfelelő alkalmat biztosít arra, hogy viszonozzák az Európai Parlament korábbi meghívását.

– Miért működhet és szervezhet látogatásokat ennek ellenére ez a bizottság?

– Ez egy tisztán politikai ügy. Azért létezik ez a bizottság, mert az Európai Parlament baloldali többsége így döntött. Egyébként egészen abszurd az ezzel kapcsolatos érvelésük. Abban a jelentéstervezetben, amelyet a tevékenysége végén elfogad majd a Pegasus-bizottság, az szerepel, hogy mivel a tanács korábban, az EP kérésére tárgyalta a kémszoftverek ügyét, szerintük ezt úgy kell értelmezni, hogy elismerték erre vonatkozóan az uniós hatáskört.

Talán nem szorul magyarázatra, hogy ez az indok komolytalan és mindenfajta jogi alapot nélkülöz.

Jogalap hiá­nyában pedig egyértelmű, hogy csak politikai motivá­ciói vannak ennek a vizsgálóbizottságnak, ez ismét az európai baloldal akciója a szuverenitás és a nemzetállamok ellen. Azért is fogalmaztam többes számban, mert itt nem csak egy tagállamról van szó, Magyarország mellett ugyanis még négy országgal foglalkozik ez a bizottság, Lengyelországgal, Spanyolországgal, Ciprussal és Görögországgal. A jelentésért pedig az a liberális holland képviselő, Sophie in’t Veld felel, aki már több mint tíz esztendeje azzal foglalkozik, hogy a magyar kormányt különböző indokokkal lejáratja.