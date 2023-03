Tízmilliókat csalt ki hiszékeny magyar asszonyoktól mint doktor Fischer

Egy közösségi oldalon tűnt fel doktor Norbert Fischer 2022 februárjában. Legalábbis az a személy, aki annak adta ki magát. Kizárólag nőket keresett, és a szánalmukra apellálva előadta történetét: amerikai állampolgár, sebészként dolgozik az iraki fővárosban, ám rövidesen lejár a munkaszerződése. Ahhoz kért segítséget, hogy hozzájuthasson egy közel kétmillió dolláros összeghez.

Az állítólagos doktor csaknem egy tucat nőt vezetett meg, nem egy közülük többször is fizetett. A majdnem négy hónapon át tartó átverésekkel

megközelítőleg 15 millió forintra tett szert. A 135 ezer forinttól 5 890 801 forintig terjedő összegeket egy maglódi özvegyasszony vette fel, átváltotta bitcoin valutára, majd tovább is utalta a doktor Fischer által megjelölt bitcoinfiókba.

Az asszonyt egy másik mesével verte át a szélhámos. Neki Kovács Andrásként mutatkozott be egy társkereső oldalon, Amerikában élő orvosként, aki dolgozott Afganisztánban is. Azért beszél jól magyarul – állította –, mert a Dunántúlról származik, és szülei halála után költözött a tengerentúlra. A beszélgetések, levélváltások alatt kölcsönös szimpátia és vonzalom alakult ki, a férfi magyarországi találkozójukra készült, amikor elmondása szerint balesetet szenvedett. Emiatt kórházi költségei támadtak, ám nem jut a pénzéhez, ezért arra kérte az asszonyt, hogy vegye fel neki az összegeket, váltsa át, majd fizesse be a megadott módon.

Az utolsó alkalommal egymillió forint utalgatását kellett volna intéznie, ám a bankban megtudta, hogy a számlát zárolták. Amikor ezt közölte az udvarlójával, a férfinek hirtelen nyoma veszett.

A hetvenkét éves asszony elleni nyomozást elkülönítették az alapügytől. A csalás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályán. A pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást az özvegyasszony ügyében a Monori Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya befejezte, és megküldték az iratokat az ügyészségnek – ismertette a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

