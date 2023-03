Újabb részletek derültek ki Ferenc pápa magyarországi látogatásáról

Kiemelik, hogy szokás szerint népes sajtókíséret utazik a pápai repülőn, több mint hetven olasz és külföldi újságíró. Ferenc pápa a repülőúton majdnem mindig egyenként köszönti az újságírókat, a visszaúton pedig rögtönzött sajtótájékoztatót tart kérdésekre válaszolva. A repülőút során a pápa táviratban köszönti Olaszország és a célország államfőjét. A Vatikáni Rádió és az olasz püspöki kar televíziócsatornája, a TV2000 háromnapos műsorfolyammal követi Ferenc pápa magyarországi látogatását.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára korábban közölte, hogy a katolikus egyházfő látogatása alkalmából kétnyelvű honlap indult, ahol többek közt a programokat, valamint a legfrissebb híreket és információkat is megtalálják az érdeklődők. Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Magyarország az egyetlen ország Olaszországon kívül, amelyet Ferenc pápa kétszer is meglátogat, a részletes programról pedig alább olvashat.

A pápalátogatás programja szerint április 28-án, pénteken délelőtt a pápa államfői minőségében a Sándor-palotában először a köztársasági elnökkel, majd a miniszterelnökkel találkozik. Péntek délután 17 órakor az egyházfő a budapesti Szent István-bazilikában püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik.

Ferenc pápa látogatásának csúcspontja az április 30-án, vasárnap fél 10-kor kezdődő szentmise, amelyre a püspöki testület tagjai mindenkit várnak Magyarországról és a környező országokból egyaránt. A Kossuth téren tart a szektorok kialakítása, a szentmisébe való bekapcsolódást a tervek szerint a téren és környékén elhelyezett kivetítők is segítik majd.

