Bizonyára sokan emlékeznek még Hadházy Ákos lyukas zoknijára, amikor az MTVA székházában aludt. A botránypolitikus 2018-ban szemelte ki magának az MTVA-t és be is költözött pár napra, ebből az időszakból emlékezetes felvételek maradtak fenn. Végül 2022 őszén ismét az MTVA-t szemelte ki magának Hadházy, ráadásul most már sátrazással is próbálkozott, azonban ez az akciósorozat már érdektelenségbe fulladt.