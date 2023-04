Az amerikai kampánypénzek miatt indult nyomozásban lepleződhet le a baloldal buszoztatási botránya

Az ügyben a közérdekű bejelentéseiről ismertté vált Tényi István tett feljelentést költségvetési csalás gyanújával. Tényi arról tájékoztatta lapunkat, hogy feljelentését az amerikai pénzek ügyében „folyamatban lévő büntetőeljárásban tett beadványként” kezeli a NAV.

Külföldi milliárdok a baloldal kampányára

Ismert, a dollárbaloldal botránya tavaly augusztusban robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, az ellenzék egykori közös miniszterelnök-jelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében arról számolt be, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Márki-Zay elárulta, hogy a Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Dávid által fémjelzett Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől.

Az első hírek még arról szóltak, hogy több mint 1,8 milliárd forintnyi dollár a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Mivel az amerikai pénzek miatt sérülhetett az ország szuverenitása, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is vizsgálódik. Később egy nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának utalt, hanem egymilliárd forintot kapott többek között az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója. A legnagyobb szeletet egyébként a Bajnai Gordonékhoz köthető DatAdat nevű cég hasította ki magának, amelyhez másfél milliárd forint érkezett részben a magyar címzettektől, részben közvetlenül a tengerentúlról.