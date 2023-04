Utcai harcokra készül Németországban a Hammerbande

Guntermann bizonyítottan a gazdagréti támadás legbrutálisabb résztvevője volt, az, aki viperával ütötte áldozata fejét. Az elfogottak között az azóta is letartóztatásban lévő Tobias E.-t a támadásról készült videó egyik kockája alapján azonosította a Dokumentation Linksextremismus nevű német Twitter-oldal. Szakértőik szerint a módos családból származó férfi gyerekként még kiscserkész volt, de aztán marxista és maoista nézetek rabja lett. Ő a Hammerbande belső köreihez tartozik, de tag még a 20 éves Moritz Christian Leopold Schroeter, a 22 éves Clara Judith Wittkugel, valamint a 21 éves Emilie Samira Dieckmann is. Őket is körözi a BRFK az embervadászat miatt.

Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány az embervadászat kapcsán korábban azt hangsúlyozta lapunknak: „a BRFK valamennyi bűncselekményt elkövető csoporttal szemben nemre, ideológiára való tekintet nélkül mindent megtesz, hogy a tetteseket felderítsék, azonosítsák és bíróság elé állítsák.”

Borítókép: Lina Engelt kommandósok szállítják a bíróságra (Forrás: Dokumentation Linksextremismus)