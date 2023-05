Akár 30 fok is lehet a napokban, de hétvégére megjön a hidegfront + videó

Kiadták a figyelmeztetést

Szerdán főként a déli, délkeleti tájakon alakulhatnak ki újabb zivatarok. Intenzív cellák ekkor is előfordulhatnak

felhőszakadás, 25-30 millimétert meghaladó csapadék, kisebb eséllyel átmeneti viharos, óránként 60-65 kilométert meghaladó erősségű széllökés, illetve jégeső kíséretében.

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki zivatar miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Somogy és Tolna vármegyére.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Milyen idő lesz a következő napokban?

A következő napokban egyre inkább csak délen lehetnek záporok, zivatarok, de a hétvégén már ott sem nagyon. Csütörtökön és pénteken tovább melegszik az idő, a legmelegebb délután órákban 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

Egy északnyugat felől érkező gyenge hidegfront miatt azonban a hétvégére néhány fokot csökken a hőmérséklet,

de hideg így sem lesz. Érdemi csapadékra nem kell számítani, szárazabb levegő áramlik a térségbe.

Hétfőtől pedig visszatérünk oda, ahol most vagyunk. Néhány fokkal emelkedik a hőmérséklet, az éjszakák is enyhébbek lesznek. Elszórtan lehet záporokra, zivatarokra is számítani, nemcsak a déli, hanem az északi tájakon is.