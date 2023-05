Bankalapítás után az Újpestbe fektethet az egyik leggazdagabb magyar

Nem meglepő módon ismét téma a magyar sportsajtóban az Újpest FC tulajdonosváltása, amelynek valószínűleg a klub szurkolói is örülnének az elmúlt idények teljesítményét megvizsgálva. Most reménykedhetnek, hiszen sajtóhírek szerint legújabb projektje kivitelezése után Péterffy Tamás akár magyar futballcsapatba is fektetheti a vagyonát.

A hírek szerint a 25 milliárd dollár (8454 milliárd forint) feletti vagyonnal rendelkező befektetési guru hamarosan bankot nyit Magyarországon, és felmerült annak a lehetősége is, hogy cégén, az Interactive Brokers Groupon keresztül pénze egy részét az Újpest FC-be fekteti – értesült a Világgazdaság.

A Nemzeti Sport a Péterffy-szálhoz köti Lukács Ferencet, a klub korábbi tulajdonosát is, bár a Sportal közben arról cikkezik, hogy ő egy másik amerikai vonalat képvisel, kvázi a dúsgazdag floridai magyar vetélytársa. A hírről legkorábban beszámoló Csakfoci pedig úgy tudja, egy harmadik fél is pályázik a lila-fehér együttesre, aki nem más, mint a hazánkban élő, orosz gyökerű Rahimkulov Ruszlán és az érdekeltségébe tartozó cégcsoport. Rahimkulov vagyonát 270 milliárd forintra taksálja az itthoni Forbes, ezzel ő a hetedik leggazdagabb magyar.

A IV. kerületiek vezetése mindenesetre eddig nem kommentálta a pletykákat

– írta a lap.