Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a jobboldali média és jobboldali újságírók közösségi oldalának jelentésére szólított fel Pankotai Lili, a tavaly októberi trágárkodásával hírnevet szerző, a szándékos rendbontásokra kihegyezett tüntetések egyik meghatározó alakjának édesanyja. Lépold Kata bejegyzésének célja, hogy minden platformon tiltsák azokat az újságírókat, akik szerinte hazugságokat terjesztenek a lányáról. Lépold Kata azt is írta, több fórumon dolgozzák ki azokat az eszközöket amivel a kormány hazugságpropagandáját vissza tudják szorítani. „Tehát pénz hiányában, olyan törvényes eszközöket kell használnunk, melyek eddig is adottak voltak, csak nem éltünk vele. A bíróság sok esetben lassú, és nem vagyunk képes tartani a lépést, mert mire egy per lemegy ők 1000 új hazugság, rágalmazó, kirekesztő propagandát tesznek közzé” – írta.

Borítókép: Pankotai Lili (Fotó: Kurucz Árpád)