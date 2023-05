Pankotai Liliék Novák Katalinnal szemben sem bírták ki sértegetés nélkül, de volt egy bökkenő

Történt, hogy Novák Katalin úgy döntött, formabontó módon megnyitja kapuit a Sándor-palota, az érdeklődök körülnézhettek az épületben s találkozhattak a köztársasági elnökkel.

A rossz idő ellenére elég sokan éltek a lehetőséggel, több ezren keresték fel a budai Várat emiatt a hétvégén.

Azután megérkeztek az ellenzéki tüntetők, élükön Pankotai Lilivel, illetve a demonstrációkon rendszerint – így most is – a szivárványos köpenyében megjelenő Simkó Edittel. (S ha már ott voltak „véletlenül” épp arra járt a Telex is, hogy beszámoljon a történtekről.)