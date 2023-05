Jobboldali újságírók jelentésére szólított fel Pankotai édesanyja

A jobboldali média és jobboldali újságírók közösségi oldalának jelentésére szólított fel Pankotai Lili, a tavaly októberi trágárkodásával hírnevet szerző, a szándékos rendbontásokra kihegyezett tüntetések egyik meghatározó alakjának édesanyja. Lépold Kata bejegyzésének célja,

hogy minden platformon tiltsák azokat az újságírókat, akik szerinte hazugságokat terjesztenek a lányáról.

„Azt szeretnénk elérni, hogy minden platformon tiltsák őket, a valódi tényeket nélkülöző, emberi méltóságot sértő, rágalmazó hazugságok terjesztése miatt. Kérlek benneteket,

minden ilyen megafonos Münchausen bárót jelentsetek minden platformon.

Minden olyan posztot, mely valakivel szemben rágalmakat, tényszerűtlen állításokat, kirekesztő megnyilvanulást, lejáratást tartalmaz jelentsétek – írta Pankotai anyja, aki még jó tanácsokkal is ellátta segítőit.

– Kérlek, ne kommenteljetek az oldalakhoz, mert letiltanak, és nem fogjátok látni a tartalmakat. Így jelenteni sem fogjátok tudni.

Itt az ideje, hogy együtt, közösen, tegyünk egymásért. Ezért még az utcára sem kell kijönnötök, de borzasztó nagy segítséget tesztek vele. Minél nagyobb tömegben mennek a jelentések, annál hatékonyabban működik a tiltás” – olvasható a nyílt levélben.

Lépold Kata azt is írta, több fórumon dolgozzák ki azokat az eszközöket amivel a kormány hazugságpropagandáját vissza tudják szorítani. „Tehát pénz hiányában, olyan törvényes eszközöket kell használnunk, melyek eddig is adottak voltak, csak nem éltünk vele. A bíróság sok esetben lassú, és nem vagyunk képes tartani a lépést, mert mire egy per lemegy ők 1000 új hazugság, rágalmazó, kirekesztő propagandát tesznek közzé” – írta.

Állítása szerint

„a napokban a fő hazugsággyáros kormány propagandista Bohár Dániel, és Deák Dániel, megrágalmazta, és hazugság terjesztésbe kezdett Lilivel, és Somogyi Zoltánnal kapcsolatban”.

Ismert, két tüntetés között Pankotai Lili és a „Ruszkik, haza!” plakátkampány elkészítésében szerepet játszott cég résztulajdonosa, Somogyi Zoltán találkoztak. Az esetről Bohár Dániel számolt be. Somogyi Zoltán tagadta, hogy a tüntetések kapcsán találkozott és beszélgetett volna a lánnyal, mindössze egy „osztálykirándulásra” hívta meg Pankotai Lilit és barátait az Átszálló nevű helyre.

Somogyi állítása szerint három mondatnál többet nem váltottak a korrupt rendszerről, és az újságírókról.

Minderre Deák Dániel úgy reagált, a baloldalon hosszú hagyománya van annak, hogy amikor ki akarják zárni a viszontválasz lehetőségét, akkor mondandójukat egy gyerek szájába adják.

– Zoltán, nincs igazad. Ne kend ránk. Ezt ti csináltátok. Érdekes módon pont veled találkozott, akinek ügynöksége most háborúpárti kampányt vezényel épp. Nem fura, hogy te csinálod a háborúpárti kampányt is, most meg véletlenül találkozol a kordonbontás címlaplányával?!

– zárta bejegyzését a politikai elemző.

Borítókép: Pankotai Lili (Fotó: Kurucz Árpád)