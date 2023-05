Budapest felé tart az árhullám

Látványos a vízszintemelkedés sokfelé az országban, a nagy folyókon, például a Dunán, ahol bejön Magyarországra, Nagybajcsnál már elsőfokú a készültség – mondta az Inforádiónak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arról is beszélt, hogy

az árhullám a fővárosba a hétvégén, vasárnap hajnalban ér le, várhatóan akkor lesz a tetőzés.

Szerinte körülbelül egy méterrel elmarad az árhullám a rakpart szintjétől.

A Hydroinfo oldal szerint szombat hajnalban valószínű a legmagasabb a vízállás Budapestnél, valamivel 550 centiméter alatti értékkel. Az alsó rakpartot 645 centiméter fölött zárják le.

Siklós Gabriella beszámolt róla, hogy érkeznek árhullámok a Murán és a Dráván is, ezeken a folyókon másodfokú készültség is lehet. A Rábán is levonul egy árhullám. Csütörtökön a Duna vízgyűjtőjén már nem, de a Tiszáén hullott csapadék, így a Sajón, a Tarnán és a Zagyván is elindult egy komolyabb árhullám.

A Tarnán helyi vízkárkészültség is előfordul, de ez igaz például az Ipoly környékén is, hiszen vannak olyan települések, ahol önkormányzati védekezés van, nincs állami védvonal, és a lokálisan lezúduló hihetetlen mennyiségű csapadék azért ott gondokat okozott az elmúlt huszonnégy órában

– ismertette a vízügyi szóvivő. A Hydroinfo szerint péntek délelőtt csak a Tarnán, Tarnaörsnél van érvényben harmadfokú árvízkészültség, de már itt is tetőzött a vízállás 380 centiméter környékén. Siklós Gabriella közölte: azokon a helyeken, ahol önkormányzati védekezésre szorulnak, kérhetnek és kérnek is segítséget a vízügytől.