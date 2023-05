Reagált cikkünkre Somogyi Zoltán, a Political Capital társalapítója, szociológus, Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója egy Facebook-bejegyzésben. Mint írta, kezdi komolyan elhinni, hogy „ezek” (vagyis a jobboldali média) tényleg a dollárbaloldal háttéremberének gondolják őt. Úgy vélekedett, hogy először „még csak hazudták maguknak, de most már úgy érzi, el is hiszik". Nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen, de inkább mosolyog, mert az lelkileg sokkal jobb – fogalmazott. Hozzátette, éli tovább a civil életét, ahogy eddig is.

Szép napot mindenkinek, még a propagandistáknak is

– zárta bejegyzését Somogyi Zoltán.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Somogyi volt már többek között egykori SZDSZ-párttag, Gyurcsány-tanácsadó, sikertelen MDF-es kampányfőnök és az ATV műsorvezetője is. Fontos megemlíteni, hogy annak a Splendidea Communications nevű cégnek volt ügyvezetője, illetve közvetett tulajdonosa, amelyik egy erősen egyoldalú, kormányellenes kampányt hajtott végre amerikai adófizetői pénzekből, az USA helyi követségének megbízásából.

Somogyi nemrégiben Pankotai Lilivel, az elmúlt hetek botrányos tüntetéseinek egyik hangadójával találkozott a Megafonhoz tartozó Bohár Dániel által közölt képek tanúsága szerint. Pankotai, aki az utóbbi időben Donáth Anna momentumos EP-képviselő mellett is feltűnt Brüsszelben, mostanában rendszeresen be nem jelentett tüntetéseket indít a karmelita kolostor közelébe, amelyeken agresszívan próbálják ledönteni egy építési terület kordonjait.