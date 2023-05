A dollárbaloldal háttérembere

„Itthon kezdetben az SZDSZ állt legközelebb a politikai világnézetünkhöz” – mondta a 2006-os választás idején Somogyi Zoltán a Magyar Narancsnak magáról és régi cégtársáról, Szabados Krisztiánról. Ez a kilencvenes években aktív cselekvésben is megnyilvánult, ugyanis a páros a balliberális párt tagja is volt, Somogyi pedig 1998-ban Haris György szabad demokrata képviselőjelölt kampányfőnökeként dolgozott. Róla, mint az SZDSZ fiatal generációjához tartozó, az úgynevezett Liberális Akadémia szervezésében is részt vevő szociológusról írt 1999 szeptemberében az Élet és Irodalom.

Somogyiék az ezredforduló környékén nem arattak nagy sikert a liberális pártban, alapítottak viszont egy Political Capital (PC) nevű politikai intézetet. Érdekesség, hogy a PC indulását – 2002 februárjától – a tőzsde akkori vezérének, Jaksity Györgynek a kockázatitőke-társasága, az Eclipse Rt. finanszírozta. A későszocialista elitből érkezett Jaksity tavaly emlékezetes módon politizálta át beszédével a Corvinus egyetem ballagását.

A PC a kétezres években egyaránt dolgozott Gyurcsány Ferenc 2004-es programján, illetve a papíron kezdetben ellenzéki, de részben éppen Somogyiék tevékenységének „köszönhetően” egyre inkább balra sodródó, az MSZP-t időnként a parlamentben is kisegítő MDF-nek.

Somogyi cége a pártelnök saját bevallása szerint 2003-tól adott tanácsokat Dávid Ibolyáéknak, és a párt 2004-ben hajszál híján, de bejutott az Európai Parlamentbe.

Azokról az időkről Somogyi Zoltán 2006 júniusában azt mondta a Beszélő című liberális lapnak: „nagyjából látni lehetett, hogy az MSZP el fogja hanyagolni az európai parlamenti választást, és ebben a helyzetben bizonyos dolgok képviseletére csak az MDF számára nyílik tér. Az MDF kritikus lehet a Fidesszel és Orbán Viktorral szemben, sőt, a legnagyobb kritikusa lehet Orbán Viktornak. De nyilván ezt nem lehetett volna keresztülvinni, ha az MDF ezzel nem azonosult volna.” Érdekes párhuzam a mai események, a Jobbik körüli történések fényében a szóhasználat: az Orbán-kritikus politika „keresztülvitele”…