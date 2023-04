A dollárbaloldal befolyásos alakjai körvonalazódnak a Jobbik átnevezése mögött

Közismert, a Magyar Nemzet számolt be először részletesen arról, hogy a Jobbik elmúlt években bekövetkezett fordulatának szürke eminenciása, Teplán István, a Soros-egyetem alapítója. Teplán pedig ma már a Civitas munkatársa. A Civitas honlapja szerint Teplán „ügyvezető alelnökként 1992 és 2007 között szolgálta a CEU-t”, de volt a Gyurcsány-féle Kormányzati Közigazgatási Központ főigazgatója is.

Nem Tepláné ugyanakkor az egyetlen ismerős név a Jobbiknak stratégiai tanácsokat adó intézetnél. A honlapon feltűnt ugyanis két bukott liberális politikus, Kész Zoltán és Somogyi Zoltán neve is.

Érdemes mindkettejük múltját röviden bemutatni, hogy lássuk, kik állnak a Jobbik legújabb fordulata mögött.

Kettejük közül Somogyi a régebbi szereplő a magyar politikában. Róla még mint

az SZDSZ fiatal generációjához tartozó, a Liberális Akadémia szervezésében is részt vevő szociológusról

írt 1999 szeptemberében az Élet és Irodalom. Somogyi aztán 2002 januárjában már a Political Capital Institute vezetőjeként publikált a választási esélyekről a Figyelőben. A tanácsadó cég a kétezres évek elején egyértelműen a balliberális erőkhöz állt közel, a Political Capital 2004-ben részt vett Gyurcsány Ferenc kormányprogramjának írásában, majd később az MSZP-nek, illetve az MDF-nek, valamint Bajnai Gordonnak és számos minisztériumnak is adtak tanácsokat.

A Somogyi Zoltánhoz és Szabados Krisztiánhoz köthető Political Capital-csoport csak 2006 és 2010 között 432,2 millió forint kormányzati megbízást kapott. Az is elmondható, hogy nagyjából 190 millió forint értékű megbízásuk a Nemzetbiztonsági Hivataltól érkezett.

Utóbbi tevékenység keretében a Magyar Nemzet 2009-es információi szerint a Jobbikra és a Magyar Gárdára is „rádolgozott” a Political Capital (PC).

A lap szerint nem csupán a két szervezet, hanem az azok élén álló személyek, különösen Vona Gábor, a Jobbik elnöke és a gárda alapítója is látókörbe került a Nemzetbiztonsági Hivatal és a PC közös ténykedése során. Ez azért is pikáns, mert Gyöngyösi még 2006-ban, Vona Gábor hívására érkezett a Jobbikba, ahogy arról a Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában vallott pár napja.

Gyöngyösi tehát akkoriban maga is Somogyiék titkosszolgálatok részére végzett vizsgálódásának tárgya lehetett, míg ma már tanácsadóként számít a korábban a Jobbikot a szélsőségek közé soroló liberális politikusra.

Visszatérve Somogyi pályájára, a Political Capital vezetője a sokéves tanácsadás után, az MDF balliberális, „bokrosi” fordulatát követően a parlamenti ciklus végén, a 2010-es választás előtt végül kampányfőnökként és képviselőjelöltként csatlakozott az egykori konzervatív párthoz.

Az MDF utolsó országos listáján az első tíz helyen Somogyi mellett két SZDSZ-es politikus, Retkes Attila pártelnök és Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes is helyet kapott.

Bokros Lajos miniszterelnök-jelöltségével végül 2,7 százalékot értek el, és nem jutottak be a parlamentbe. Néhány éven belül az MDF és az SZDSZ is megszűnt, a Political Capital azonban napjainkban is tovább működik, és Somogyi tanácsadói tapasztalataira is van kereslet.

Az egykori SZDSZ-es szociológus neve az elmúlt években is előkerült a magyar sajtóban. A dollármédiát bemutató sorozatában az Origo számolt be arról 2022 decemberében, hogy Somogyi Márki-Zay Péter kampánya környékén is felbukkant. Kész Zoltánnal együtt vett részt az úgynevezett Polgári Platformban, mely szervezet egyik digitalizációs tanulmányát a baloldali összefogás választási programjába is bevették. Ennek kapcsán maga Somogyi közölte 2021 decemberében, hogy megállapodás született az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter és a Polgári Platform (PP) civil szervezet között.

Mindemellett pedig a Political Capital egykori vezetője a dollármédiában is komoly szereplőnek számít.

Közvetett tulajdonosként Somogyi is felbukkan a Nyugati Pályán nevű, az Egyesült Államok nagykövetsége által finanszírozott közösségi médiaoldal mögött.

Az USA követsége bizonyos propagandafeladatok ellátásával a Splendidea Communications nevű vállalkozást bízta meg, amely az Origo írása szerint több, mint százmillió forintnyi hirdetést tett közzé csak a Facebookon. Figyelemreméltó, hogy a Nyugati Pályán a Magyar Hang nevű portálon is fizetett megjelenést, de hirdetését a Válasz Online nevű internetes oldalon is elhelyezte.

A Splendidea egyébként 2021-ben 297 millió forintos nettó árbevételt ért el, az adózás előtti eredménye pedig 26 millió forint volt. A Jobbik stratégiáját kidolgozó Civitas Intézet honlapja szerint ugyanakkor Somogyi egy másik céggel, a Kommunikáció és Imázs Intézet Kft.-vel dolgozik be nekik, amely 2022-ben 80 milliós árbevétel mellett 13,5 millió forint adózás előtti eredményt ért el. Az egyedül Somogyi által tulajdonolt vállalkozás az elmúlt évben két alkalmazottal működött.

A Jobbik névváltásának hátterében álló szereplőket bemutató sorozatunk következő részében Kész Zoltán pályafutásával és az egykori nemzeti radikálissal párttal kapcsolatos korábbi állásfoglalásaival foglalkozunk.

Borítókép: Somogyi Zoltán szociológus (Forrás:Facebook)