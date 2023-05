MTVA: Elbukta a közmédia elleni perét Cseh Katalin

Jogerősen is elbukta a közmédia ellen indított pert Cseh Katalin momentumos képviselő, miután elutasította sajtó-helyreigazítás iránti fellebbezését is a Fővárosi Ítélőtábla – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel. Mint ismertették, a bíróság döntése értelmében a baloldali politikus köteles megfizetni a közmédia perköltségét, valamint az eljárási illetéket.

A közleményben azt írták, hogy Cseh Katalin az első fokon eljáró, és szintén a közmédia javára döntő Fővárosi Törvényszék ítéletét kifogásolva fellebbezett. Az uniós képviselő nehezményezte a „Már van gyanúsítottja annak az adócsalási botránynak, amelyben a Momentumos Cseh Katalin is érintett” című, a hirado.hu oldalon megjelent cikkben, valamint az M1 – Híradó Youtube csatornáján elérhető videóban foglaltakat – ismertették.

Hozzátették: a Fővárosi Ítélőtábla alátámasztottnak találta a közmédia véleményét, miszerint a Cseh Katalin érdekeltségébe tartozó cégnél büntető ügyben zajlott nyomozás, amelyben gyanúsítás is történt.

A bírósági döntés értelmében a baloldali politikus, mint felperes köteles megfizetni a teljes perköltséget, vagyis az első- és a másodfokú eljárás költségét is, összesen 444.500 forintot a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek, valamint az államnak 48.000 forint fellebbezési- és 72.000 forint eljárási illetéket. Az ítélet jogerős, az ellen fellebbezésnek nincs helye

– áll a kommünikében.

Borítókép: Cseh Katalin, a Momentum képviselője az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2019. július 16-án (Fotó:MTI/Koszticsák Szilárd)