Révész Máriusz: Sportnemzetből lustuló nemzet lettünk

Véleményünk szerint a kulcsfogalom az élmény lehet, éppen ezért az élménysportot kell előtérbe helyezni a testnevelésórák során

– mutatott rá. Révész Máriusz ennek kapcsán kitért a Monspart Sarolta aktív életmód stratégiára is, amely a tervek szerint 2023 nyarára készülhet el. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Rekreáció Tanszékének vezetője, Lacza Gyöngyvér koordinálásával készülő program során a jelenlegi negatív tendenciák mögött húzódó mélyebb összefüggéseket vizsgálják, valamint csoportonként elemzik azt is, hogy a mit kellene tenni ahhoz, hogy a lakosság rendszeresen mozogjon és aktív életet éljen. A cél az, hogy négy év alatt – a következő Eurobaromtéter felmérésig – 15 százalékkal csökkenjen a soha nem sportoló magyarok száma. Ezt követően egy szűkebb szakértői csoporttal rövid, közép- és hosszú távú stratégiát dolgoznak ki, amely megfelelően megalapozza a következő évek tervezését és beavatkozásait – tájékoztatott az államtitkár. A nyár folyamán emellett egy olyan átfogó felmérés is készül, amelynek eredményeként őszre már a magyar társadalom egészségtudatosságáról is átfogóbb képet lehet kapni – tette hozzá.