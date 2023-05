Súlyos méreteket ölt az elhízás Magyarországon, összefogást sürget az elhízástudományi társaság elnöke

Megváltoztak a táplálkozási szokások

Az elhízás okait ismertetve Halmy Eszter kiemelte: a genetikai és környezeti tényezők – amelyek kölcsönhatása egyre jobban előtérbe kerül az elhízás kialakulását vizsgálva –, valamint az endokrin és központi idegrendszeri hatások mellett mennyiségi túltáplálkozás jellemző, az étrendünk viszont kevésbé változatos.

Az európai átlagember naponta 500 kalóriával többet fogyaszt, mint amennyit kellene, és legalább 500 kalóriával kevesebbet éget el testmozgással, ami napi ezer kilokalória többletet jelent. Időhiány, illetve kényelmi okok miatt a lakosság ma már a késztermékeket fogyasztja, holott a napi étkezésben a frissen készített ételeknek és a legkülönbözőbb ételféleségeknek volna helyük.

Tovább tetézi a helyzetet a túlzott alkoholfogyasztás is, amelynek – magas kalóriatartalma kellett – a zsír megkötésében is szerepe van. Az elhízottak esetében a dohányzás is kifejezetten káros, hiszen a különböző krónikus betegségek esélye, sőt az elhalálozás rizikója is megduplázódik. Ezenfelül ha valaki nem alussza ki magát – amelynek időtartama ideális esetben 7,5 óra –, másnap akár 20 százalékkal több ételt fogyaszt el. Amennyiben ezt valaki hosszú távon csinálja, a táplálkozási magatartása is változik. Idővel elmaradnak a főétkezések is, amit édességekkel, rágcsákkal helyettesít. Ennek következtében csökken a fehérjebevitel, az egyszerű szénhidrátok bevitele viszont növekszik – mutatott rá.