Tovább javít a kormány a vidéken élők életminőségén

Folytatódik a Magyar falu program, új pályázati felhívást hirdetett a Miniszterelnökség, ötmilliárd forintos keretösszeggel az ötezer lélekszám alatti települések út-, járda, és hídépítését támogatja a kormány. A pályázatokat június 14-től egy hónapon át lehet benyújtani, támogatást elsődlegesen az önkormányzatok százszázalékos tulajdonában lévő belterületi utak építésére, felújítására lehet igényelni. Emellett önkormányzati tulajdonú külterületi utak fejlesztésére is tudnak az érintett települések forrást szerezni, továbbá pályázni lehet önkormányzati belterületi és/vagy külterületi hidak építésére, felújítására és korszerűsítésére is. Szintén lehet támogatást igényelni az önkormányzatok tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon új, szilárd burkolatú járda építésére, így térkő- és zsaluanyag-beszerzésre és munkadíjra is. Továbbá a pályázatban támogatást lehet szerezni az önkormányzatok vagy az állam tulajdonában lévő ingatlanokon elhelyezkedő járda javítására, felújítására.

Gyopáros Alpár szerint ezek a beruházások hozzájárulnak vidéken a lakosság komfortérzetének javításához. Fotó: Miniszterelnökség

A programban elszámolható összköltség út, híd építése/felújítása esetén 45 millió forint, járdák fejlesztésénél tízmillió forint. A beruházást a pályázat benyújtását követő naptól számított legfeljebb 18 hónap alatt, de legkésőbb 2025. január 31-ig el kell végezni.

Fontos, hogy egy pályázó kizárólag egy igénylést nyújthat be, és csak egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

Ami az eredményeket illeti, 2019 óta a Magyar falu programban – a mostani ötmilliárd forintos csomaggal együtt –, összesen 82 milliárd forintot fordított a kormány kistelepülési önkormányzatok tulajdonában lévő közlekedési infrastruktúra-fejlesztésre, ebben benne van az összes járda, kerékpárút, út, híd pályázat, illetve a falusi vasútállomások fejlesztésre a MÁV-nak átadott kétmilliárd forint is.

Emellett, összesen 278,5 milliárd forintból, a falusi útalapból megújult csaknem 3700 kilométer, főleg településeket összekötő mellékúthálózati szakasz szerte az országban, és idén újabb ezer kilométeren várható fejlesztés. Így a Magyar falu program eddigi közlekedési infrastruktúra-fejlesztési támogatásainak összege meghaladja a 360 milliárd forintot.

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése kiemelt terület a Magyar falu programon belül, hiszen ezek a beruházások hozzájárulnak a lakosság komfortérzetének javításához, a települések vonzóvá tételéhez.

Ezekkel a fejlesztésekkel javul a vidéken élők életminősége, hiszen nemcsak az utak, hanem a megfelelő minőségű hidak és járdák megléte is fontos. Az utóbbiak esetében elég csak a babakocsit toló kismamákra gondolni, márpedig gyermekek nélkül a falvakban, a vidéken nincs jövő

– emelte ki Gyopáros Alpár.