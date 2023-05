Már van gyanúsítottja a legutóbbi ellenzéki zavargásnak

A Magyar Nemzet elsőként írta meg a KNYF közlése alapján, hogy az alárendeltségükbe tartozó Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt rendelt el nyomozást a május 19-i zavargással összefüggésben. Emlékezetes, a törvényes demonstráció után törvényellenes vonulásos tüntetés indult egyenesen a Fidesz-székházhoz. A menet közben felhergelt tüntetők egy része be akart hatolni a székházba, a rendőrök azonban útját állták a vonulóknak. Erőszakos jelenetek játszódtak le, több demonstráló is provokálta a rendőröket. A tüntetésen több ellenzéki politikus is részt vett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság néhány órával később sajtótájékoztatót tartott a történtekkel kapcsolatban. Fülöp Gergely alezredes elmondta, hogy az Oktogonon véget érő bejelentett gyűlés után a tüntetők egy csoportja elindult a Lendvay utca irányába, miközben provokálni kezdték a rendőröket szavakkal, majd tettekkel is.

Először még csak papírrepülőket dobáltak, majd előkerült többek között teli sörösdoboz, valamint fémtermosz és vascsavar is. Emellett horgászbottal és törött zászlórúddal is szurkálták a rendőröket.

A beszámoló szerint a néhány száz főből álló tömeg ráadásul folyamatosan, összehangoltan próbálta meg áttörni a rendőrsorfalat.

Az alezredes úgy vélekedett, hogy az egyre inkább agresszívabbá váló támadások jogossá tették volna a rendőrségi törvény által szabályozott kényszerítőeszközök alkalmazását, a rendőrök viszont óriási türelemről tettek tanúbizonyságot, és inkább testi erővel tartották vissza a tömeget.

Lapunk úgy tudja, a történtek miatti felelősségre vonás még korántsem ért véget. A rendőrsorfalnak támadók közül még többen számíthatnak gyanúsításra.