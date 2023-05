A két momentumos politikust hatóság tagjai elleni erőszakkal vádolják. A vád szerint 2018-ban, a túlóratörvény elleni, a budapesti Kossuth téren tartott tüntetésen Fekete-Győr és a volt DK-s, majd a Momentumba „emigrált” Szarvas füstgránáttal megdobálták a rendőrsorfalat, ezzel veszélyeztetve a munkájukat végző rendőröket. Szarvas még dulakodott is, és gázspray-vel fújt a rendőrök felé. Őt elsőrendű vádlottként csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal, míg Fekete-Győrt másodrendűként csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják.

A bizonyítási eljárás során a bíróság levetítette a rendőrök megdobálásáról készült hivatalos – térfigyelő kamerák és hatósági kamerák által rögzített – videófelvételeket. Fekete-Győr és Szarvas nem tagadta, nem is tagadhatta le a cselekedeteit, hiszen látszott a felvételeken, hogy füstgránátokat dobtak a rendőrök felé.

Mindketten tagadták azonban, hogy gránátot dobtak volna – füstképzőről, illetve füstgyertyáról beszéltek. Szarvas ügyvédje kijelentette, szerinte nem is látszik a felvételeken, hogy azt a rendőröknek dobta volna a védence. Van olyan felvétel is, amely alapján az ügyész szerint megállapítható, hogy Szarvas „szikrázó tárgyat”, máskor „ismeretlen tárgyat” is hajított a rendfenntartók felé, de a vádlott állítja: ő kizárólag füstszórót dobott a rendőrök mögé. Fekete-Győr András mozdulatát és a rendőrsorfal helyzetét is elemezték a felek. Az ügyészség szerint a füstgránát eldobása kimeríti a hivatalos személy elleni erőszakot. Fekete-Győr és ügyvédje szerint azonban a cselekmény nem lehetett erőszakos, hiszen a pártelnök a rendőrök mögé dobta a füstképző eszközt.

Borítókép: Fekete-Győr András és ügyvédje a PKKB előtt szelfizett (Fotó: Teknős Miklós)