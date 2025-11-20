Ismét utal az önkormányzat a Szaniszló Sándor élettársához köthető alapítványnak

Az idei évben több mint mint 70, jövőre pedig 107 millió forint támogatást kap a Szaniszló Sándor polgármester élettársának, Kővári Csillának az érdekkörébe tartozó Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány. Mindez a kerület testületi ülésére előterjesztett jövő évi költségvetés dokumentumából derült ki.

Forrás: XVIII. kerületi önkormányzat

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Balaton legelőkelőbb részén, „hölgyismerősével” birtokol egy hatalmas nyaralót a DK-s polgármester. Az ingatlannak hat tized részben tulajdonosa, a másik négy tized a hölgy tulajdonában áll, akinek alapítványa több mint hetvenmillió forintot kapott az önkormányzattól.

A Demokratikus Koalíció polgármesterének vagyonnyilatkozata szerint a politikus a Balaton legelőkelőbb részén, Balatonfüreden birtokol egy családi házat. A Csokonai utcában található ingatlan közvetlen közelében már nincsenek családi házak, ugyanakkor mindössze néhány lépésre Szaniszló nyaralójától található a vitorlás- és jachtkikötő, illetve a Balatonfüredi sétány.

A Balatonfüred központjában található nyaraló (Forrás: Google Maps)

Az ingatlan a vagyonnyilatkozat szerint 196 négyzetméteres, és egy 719 négyzetméteres telken található.

Azonban jóval érdekesebb a nyaraló tulajdoni háttere. Az ingatlan hat tized részének tulajdonosa Szaniszló Sándor, négy tized részben pedig egy Kővári Csilla nevű személy. A hölgy címe a földhivatal adatai szerint a XVIII. kerület Komárom utca 11.-ben található.

Erre a címre van bejelentve a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány, amely egy szerződés keretein belül összesen 76,4 millió forint támogatást kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól, és amely szervezet kuratóriumi elnöke egy bizonyos Kővári Csilla. A szerződés értelmében az alapítvány különböző fejlődési problémákkal küzdő gyermekeknek biztosít óvodai ellátást.

A több mint hetvenmillió forintról szóló szerződést a XVIII. kerületi önkormányzat a közgyűlés 2020. februári döntését követően kötötte az alapítvánnyal. A javaslatot maga Szaniszló Sándor polgármester nyújtotta be. Ugyanakkor nem jelezte a testületnek, hogy az ügyben összeférhetetlenség állhat fenn az esetében, miután az alapítvány kuratóriumi elnökével, Kővári Csillával már akkor is jó kapcsolatot ápolhatott, ugyanis 14 hónappal a testület döntése után közösen megvásárolták az említett balatonfüredi ingatlant.