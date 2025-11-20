Legyél Te is Csillagszóró! – kezdődik a Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi ajándékgyűjtése rászoruló gyerekeknek + videó

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleménye szerint az ország legszegényebb kistelepülésein élő gyermekek személyes kívánságait gyűjtötték össze a szervezet munkatársai, hogy cégek, iskolai osztályok, segítőkész emberek segítségével teljesítsék a gyerekek álmait.

Teljesülhetnek a legszegényebb gyerekek álmai Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Facebook

Az ötödik alkalommal meghirdetett Legyél te is Csillagszóró! elnevezésű akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során, leckeírás, rajzolás vagy játszás közben írták össze a gyermekek kéréseit. A következő napokban a listában szereplő ajándékokhoz keresnek támogatókat, akik valóra váltják a gyermekek kéréseit.

Jelentkezni a [email protected] e-mail címen, vagy munkaidőben a +3670 425 2415-ös telefonszámon lehet.

Felidézik:

az előző évben 2500 személyre szóló ajándékot juttattak el a gyűjtőakció támogatói a Máltai Szeretetszolgálat közvetítésével a legszegényebb kistelepülésekre.

Az ajándékok jellemzően olyan kérések, amelyeket a gyerekek családja nem tud teljesíteni. Volt, aki kedvelt italával szerette volna egyszer teleinni magát, és egy egész tálca jegesteát kért, volt, aki az egyik budapesti labdarúgócsapat által dedikált labdára vágyott, mások pedig olyan reklámokban látott, de számukra elérhetetlen játékokra, mint amilyen például egy zenélő fűrész, egy földönkívüli baba vagy egy sétáló robotkutya – sorolják a közleményben.

Mint kiemelik, a nagyobbak közül többen parfümöt, puha takarót, könyvhöz rögzíthető olvasólámpát kértek, és volt, aki a kedvenc énekese által aláírt pólóra vágyott.

A kívánságok listáján fogyatékos gyermekek kérései is megtalálhatók, egy autista gyermek például minden évben vastag telefonkönyvet kér karácsonyra.

A különleges tételek mellett ugyanakkor százszámra akadnak hétköznapi, játékokra, sportszerekre vonatkozó kérések is – írják.

A gyerekek karácsonyi ajándékainak összegyűjtése december 15-ig tart,

aki segíteni szeretne, a megadott elérhetőségeken jelentkezhet a Máltai Szeretetszolgálatnál – áll a közleményben.

Borítókép: Tegyük boldoggá karácsonykor a nehéz sorsú gyermekeket! (Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Facebook)