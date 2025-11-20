Nem tudja, milyen az állami támogatásokra jogosult? Itt a weboldal, ami segít eligazodni

Elindult az Ifistart.hu, ahol a 14–35 éves fiatalok könnyebben eligazodhatnak az állam által nyújtott támogatások között – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A weboldalon azt írják, az Ifistart elsősorban a fiatalokat segíti – azokat, akiknek konkrét támogatások, programok szólnak. Ugyanakkor ugyanígy hasznos lehet szülőknek, akik támogatni szeretnék gyermekeik döntéseit, és szól azoknak a szakembereknek, pedagógusoknak, intézményi vezetőknek is, akik fiatalokkal dolgoznak, és fontos számukra, hogy naprakész, megbízható információval rendelkezzenek.