Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nagy bejelentést tette a MÁV, 40 év után teljesen megújul a H5-ös HÉV + videó

Négy év múlva teljesen megújul a H5-ös HÉV – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint a régi szerelvények helyett alacsony padlós, légkondicionált járművek lesznek a vonalon, ráadásul a békásmegyeri megállót is felújítják.

2025. 11. 20. 14:45
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Eljött az idő a változásra, megszülettek azok a döntések, amik a H5-ös HÉV megújításához szükségesek: 2029 végéig minden, amit itt látunk, teljesen megváltozik – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója úgy fogalmazott, Békásmegyerre is megérkezik a 21. század.

Elmondása szerint a ma még csak lépcsőkön megközelíthető peronnál hét mozgólépcső és két lift létesül, hogy az idősek és a babakocsisok is egyszerűbben közelíthessék meg a szentendrei HÉV-et. – A jó öreg szerelvények is eltűnnek, helyüket modern, korszerű vonatok veszik át, alacsonypadlós, egyterű, végig légkondicionált járművek. […] A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és a járművek még jobb utazási élményt és még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd – mondta.

Borítókép: A H5-ös HÉV (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


