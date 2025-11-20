Nagy bejelentést tette a MÁV, 40 év után teljesen megújul a H5-ös HÉV + videó

– Eljött az idő a változásra, megszülettek azok a döntések, amik a H5-ös HÉV megújításához szükségesek: 2029 végéig minden, amit itt látunk, teljesen megváltozik – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója úgy fogalmazott, Békásmegyerre is megérkezik a 21. század.

Elmondása szerint a ma még csak lépcsőkön megközelíthető peronnál hét mozgólépcső és két lift létesül, hogy az idősek és a babakocsisok is egyszerűbben közelíthessék meg a szentendrei HÉV-et. – A jó öreg szerelvények is eltűnnek, helyüket modern, korszerű vonatok veszik át, alacsonypadlós, egyterű, végig légkondicionált járművek. […] A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és a járművek még jobb utazási élményt és még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd – mondta.