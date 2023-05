BRFK: Zászlórúddal szurkálták, fémtárgyakkal dobálták a rendőröket, két embert elfogtak

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, pénteken ellenzéki demonstrációt tartottak Budapesten. A bejelentett tüntetés után többen a Lendvay utcai Fidesz-székház felé vették az irányt, ahol erőszakos jelenetek játszódtak le, több demonstráló provokálta a rendőröket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság még éjfél után szombaton sajtótájékoztatót tartott a történtekkel kapcsolatban. Fülöp Gergely alezredes elmondta, hogy az Oktogonon véget érő bejelentett gyűlés után a tüntetők egy csoportja elindult a Lendvay utca irányába, miközben provokálni kezdték a rendőröket, szavakkal, majd tettekkel is.

Először még csak papírrepülőket dobáltak, majd előkerült többek között teli sörösdoboz, valamint fém termosz és vas csavar is. Ugyanakkor horgászbottal és törött zászlórúddal is szurkálták a rendőröket – számolt be róla a Mandiner.

Ezekkel a tárgyakkal támadtak a rendőrökre a baloldali garázdák. (Fotó: Origó)

A beszámoló szerint a néhány száz főből álló tömeg folyamatosan, összehangoltan próbálta meg áttörni a rendőrsorfalat.