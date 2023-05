Dulakodtak a tüntetők a rendőrökkel a Lendvay utcában

A mai tüntetés délután 16.30-kor kezdődött az Egységes Diákfront Budapest, az aHang és a Momentum közös szervezésében a Kossuth téren. A Gyerekeket bántasz! − 7IGEN-nel a gyermekbántalmazó rendszer ellen nevet viselő rendezvény részvevői a Kossuth téren található Tisza István-emlékműtől átvonultak az Oktogonra, ahol többen beszédet is mondtak. A beszédek alatt többen nyomtatott szórólapot osztottak, amire azt volt írva: „pssz... Fidesz székház”.

Fotó: Havran Zoltán

A bejelentett tüntetés nem sokkal hét után véget ért az Oktogonnál. Ezek után a tömegből kivált néhány száz tüntető két irányból próbálta megközelíteni a Lendvay utcai Fidesz-székházat.

A korábbiakhoz hasonlóan a mai tüntetést is az Egységes Diákfront szervezte. A Facebookon meghirdetett eseményre előzetesen mintegy 3600-an jelezték részvételüket, végül két-háromezren jelentek meg. Érdekes, hogy az elvileg a pedagógusok és az oktatás helyzetének javítása miatt indított megmozdulássorozat szervezői között már nincs ott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, valamint a Pedagógus Egység nevű szervezet. Támogatja azonban a tüntetést a Tanítanék Mozgalom, melynek felhívásából kiderül, az eseményen részt vevők tiltakozhattak a kilakoltatások és az akkumulátorgyárak ellen is.

Az Egységes Diákfront legutóbb május elején tartott demonstrációt. Akkor a bejelentett tüntetés után az összegyűltek a karmelita kolostorhoz vonultak, ahol a már megszokott módon ledöntötték az ott található építési kordonokat, és az azt védő rendőrökkel dulakodtak.

A szervezet egyébként a mai tüntetésre már gyűjtést is szervezett, mondván, a színpad és a hangosítás költségére hozzávetőlegesen 2,5 millió forintra van szükségük.

Noha a demonstrációk papíron pártmentesek, a Momentum most sem maradt távol. Gelencsér Ferenc, a párt elnöke közösségi oldalán jelezte pártja részvételét. A momentumos képviselők egyébként rendre megjelennek az általában jogellenes megmozdulásokba torkolló tüntetéseken, a párt látszólag próbál az élére állni a demonstrációknak. Ám mindez jelentős sikert eddig nem hozott Gelencsér Ferencéknek, a baloldalhoz köthető közvélemény-kutató cégek legutóbbi felmérése szerint csökkent a párt támogatottsága.

A másik nagy tüntető Hadházy Ákos független képviselő, aki legutóbb saját táskájából elővett erővágó szerszámmal esett neki a kordonoknak, és aki szerint „a diákok most is békés tüntetésre készülnek”. Hadházy részvétele a demonstrációkon amúgy nem túl produktív, akciói már a baloldalon is egyre több kritikát kapnak. A Mandiner összeállításából az derül ki, Hadházy botránypolitizálást folytat, ami árt az ellenzéknek, egyesek szerint ráadásul a botrányosan viselkedő politikus a Fidesz malmára hajtja a vizet. Hadházy és több társa ellen egyébként a legutóbbi kordonbontós akciók után eljárást indított az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak, garázdaság és rongálás gyanúja miatt. A nyomozás valamennyi bűnügyben folyamatban van, és további gyanúsítások várhatók.

A tüntetések fő alakja a trágár beszédéről elhíresült Pankotai Lili, aki a mai megmozdulás előtt a 444.hu-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy bár nem szabad erőszakhoz folyamodni, nem elég szép beszédeket mondani a tüntetésen. Miközben a baloldal politikusai a tüntetőket hergelve utcára vonulnak, a Belügyminisztérium május 24-re egyeztetésre hívta a pártokat az új pedagógus-életpályatörvényről. A tárca közleményben tudatta, bíznak abban, hogy „a baloldali pártok − ahelyett, hogy gyakran erőszakig fajuló tüntetéseket fűtenek, és bevallottan azért dolgoznak, hogy megakadályozzák a pedagógus-béremelés fedezetét biztosító uniós források kifizetését − hajlandóak a higgadt, konstruktív párbeszédre annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek oktatásának színvonala és megtörténjen a pedagógusok béremelése”.

Borítókép: tüntetők a Lendvay utcában (Fotó: Havran Zoltán)