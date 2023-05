Újnáci gyűlöletszimbólumot visel Göd alpolgármestere

Újnáci gyűlöletszimbólumot tetováltatott magára Göd alpolgármestere, Szilágyi László – szúrta ki a Metropol. A portál cikke szerint a gödi polgármesteri székért induló politikus karján jól látszik, hogy a széttárt szárnyú birodalmi sas van rá felvarrva.

Forrás: Metropol.hu

A Pest vármegyei Gödön május 14-én tartanak időközi választásokat, miután a balliberális ellenzéki összefogás belső viszályok miatt megbukott. Szilágyi László jelenlegi alpolgármester – aki 2019-ben, a DK-színeiben, Gyurcsány Ferenc támogatásával került be a képviselő-testületbe, 2020-ban viszont kilépett a pártból – szintén elindul a polgármesteri posztért.

Sokan úgy vélik, Szilágyi László most is a DK támogatását élvezi. A portál cikke szerint Gödön mindenki tudja, hogy Szilágyi valójában Gyurcsány embere, csakhogy az új baloldali trükköt alkalmazva, a függetlenség álcája mögé bújva több esélyt látnak a győzelemre. Gödön azonban sokan rájöttek már, hogy Szilágyi kampánycsapatát dunakeszi és fóti DK-sok alkotják. Ráadásul a körzet DK-s választókerületi elnöke, Tonzor Péter is teljes erőbedobással kampányol neki, ha kell, az utcán, egy pult mögül agitál mellette.