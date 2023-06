Félméteres kátyúk keserítik meg az óbudaiak életét, de arra senki nem számított, amit erre az önkormányzat reagált + fotó

Mára azonban ebből nem sok maradt.

Fotó: Metropol

Korábban arról is szó volt, hogy az utca leszórása tervben van, de eddig semmi nem történt. A lap arról is ír, hogy további aggodalomra ad okot, hogy hiányzik a megfelelő vízelvezetés is, ezért nagyobb esők után mindent elönt a hordalék, illetve megkeresték az önkormányzatot, amely hangsúlyozta, hogy a vízelvezetés elsősorban fővárosi hatáskör.

„A kérdéses utca vízelvezetési problémája igen összetett. Az alapvető gond akkor keletkezett, amikor az előző vezetés – véleményünk szerint szakmailag teljesen hibásan – belterületté nyilvánította a területet. Ebben a térségben a vízelvezetés igen problémás, hiszen meredek utcákról van szó, ahol a földrajzi viszonyok (a kevert, agyagos-homokos talaj és a meredek lejtők) különösen nehézkessé, ezáltal extrémen drágává teszik a vízelvezetés kiépítését” – részletezték, meg hozzáfűzték azt is, hogy

a vízelvezetés fővárosi hatáskör.

Rávilágítottak arra is, hogy egyetlen utca vízelvezetése szakmailag nem megoldható. A kérdést csak egyben, az egész Aranyhegyet érintően lehet kezelni, azonban az ehhez kapcsolódó beruházás teljes költsége több mint százmilliárd forintba kerülne, amely az önkormányzat éves költségvetésének többszöröse.

Fotó: Metropol

„Egy ilyen fejlesztést kizárólag a fővárossal közösen európai uniós támogatással lehetne reálisan megvalósítani. Sajnos azonban a kormányzat elhúzódó vitája az uniós fejlesztési pénzekről ezt belátható időn belül még ötlet szintjén sem teszi lehetővé” – fűzte hozzá a III. kerület önkormányzata.

Borítókép: A Kőpor köz (Fotó: Metropol)