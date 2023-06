Délibáb maradt a józsefvárosi strand

Öt évvel ezelőtt végezték el azt a próbafúrást, amelyből kiderült, hogy jó minőségű termálvíz található a korábbi Józsefvárosi pályaudvar területe alatt. A barnamezős területre tízmedencés strandot és gyógyfürdőt tervezett a korábbi fideszes polgármester és a jobboldali vezetés. Ám Pikó András színre lépése megakasztotta a beruházást, a helyieknek egyelőre biztos nem épül strand. A beruházás együttesen valósult volna meg egy sportberuházással. Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a Fidesz európai parlamenti képviselője a héten tartott józsefvárosi polgári esten a Kőbányai úti rozsdaterületről is ejtett néhány szót. Mint mondta, a korábbi tervekből csak a Sándor Károly Utánpótlásképző Központ épült meg. A terület többi része – ahol ma már egy strand is állhatna – továbbra is lepusztult, ez is jelzi azt a politikai inkompetenciát, ami Pikó Andrásékra jellemző.

Deutsch Tamás a józsefvárosi fórumon. Fotó: Baranyai Attila

Pikó András balliberális polgármester a józsefvárosi strand ügyéről évekkel ezelőtt úgy fogalmazott: amikor átvette a folyó ügyeket, kiderült, hogy a strand beruházása sehogy sem állt. A Hírnyolc hetilap az önkormányzat honlapjáról kinyert információk alapján azt írta: a strand ötlete még 2017-ben merült fel. Ekkor a képviselő-testület felkérte a Budapest Gyógy- és Hévizei Zrt.-t (BGYH), hogy készítsen hatástanulmányt, kúttervet és szakvéleményt egy fürdő megvalósíthatóságáról, egy évvel később pedig bizottsági döntés született tanulmányterv készíttetéséről.

Próbafúrás, látványtervek

A szakvélemények egybehangzóan azt mutatták, hogy a korábbi Józsefvárosi pályaudvar területén 1300-1400 méteren jó minőségű víznek kell lennie. Eközben a lobbitevékenységnek köszönhetően sikerült kétszázmillió forint támogatást nyerni a kormánytól. 2019 tavaszán a képviselő-testület előtt deklarálta az önkormányzat akkori vezetése, hogy továbbra is elkötelezett a strand- és gyógyfürdő létesítése mellett, amelyet a főváros cége, a BGYH valósított volna meg. Az állami támogatásból megindították a kútfúrásokat, amelyek kimutatták: valóban jó minőségű víz van a tervezett strand területén.

A józsefvárosi strand látványterve. Forrás: Józsefvárosi önkormányzat

Tehát az önkormányzat korábban elvégezte a próbafúrásokat, és elköltött kétszázmilliót a projektre. Sőt látványtervek is elkészültek. A következő lépéseket már az új polgármesternek kellett volna megtennie, de helyette ötletelésbe kezdtek.

A fentiekből már kiderülhetett, hogy a jelenlegi városvezetés úgy döntött: nem akarja folytatni a strandberuházást. Az önkormányzati lap úgy fogalmazott: a strand rózsaszín álom, de egy szép park még lehetne az egykori pályaudvarból. A lap is megerősítette, hogy a területen jelenleg az egykori pályaudvar épületeinek maradványai, rohadó vasúti sínek, senki sem tudja, milyen mértékben szennyezett talaj, rengeteg szemét és az elhanyagolt területet szépen lassan átvenni próbáló természet található. Rádai Dániel józsefvárosi alpolgármester szerint barnamezős parkot, erdőt is lehetne létrehozni a megfelelő fafajtákkal, ez esetben nem kellene a talajt feltörni.

A polgármestert jelölő civil szervezet, a C8 is előállt egy ötlettel, szerintük nem strandfürdőnek, hanem olyan közparknak kellene épülnie, ahol meghagyják ezeket a természet által visszavett, félig elerdősödött részeket, és csak azt bontják, cserélik, amit muszáj. Úgy látják, hogy ez jól funkcionáló városi erdő lehetne nagy fajgazdagsággal, csak a romos épületeket kellene az erdős részek közül elbontani és a síneket felszedni.

Több strand, amelyeket nem használhatnak a józsefvárosiak

Így fordulhatott elő, hogy a korábbi két funkció közül csak az MTK sportberuházása valósult meg a kormányzat segítségével, az önkormányzat pedig semmit sem kezdett a területtel.

A strandprojekt lefújása után más terveik voltak. Ezek közt szerepelt közösségi sütögető, esélyegyenlőségi park mozgássérült és ép embereknek, mezítlábas ösvény, fűszer- és gyógynövénykert, madártani sétaút.

És nem ez az egyetlen strand, amelyet nem használhatnak a józsefvárosiak. A már meglévő, Balaton-parti önkormányzati területre vitorláshajókat engedett az önkormányzat, elvéve a szabad fürdés lehetőséget a józsefvárosi gyermekektől, és még a strandhoz tartozó gyermektábor befejezéséhez sem kezdtek hozzá.