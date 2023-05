A vitorlás hajók miatt még mindig használhatatlan a józsefvárosi gyermekek strandja

Két évvel a botrány kirobbanása után még mindig vitorlás hajók foglalják el a józsefvárosi gyermekek strandját a Balatonalmádi mellett lévő Káptalanfüreden. A józsefvárosi önkormányzat a lakók megkérdezése nélkül öt évre, potom bérleti díjért odaadta a strandot egy vitorlásegyesületnek. Először csak három hónapra, de az egyesület posztjából és a táboroztatási menetrendből kiderült: az önkormányzat évekre odaígérte a területet az egyesületnek.

A jogszabályok szerint három hónapos időtartamra nem kell közbeszerzést kiírni, majd később egyetlen pályázóként öt évre kapta meg a bérleti jogot az egyesület. Ami a botrányt kirobbantotta: a pályázatot és a pályázati kiírást ugyanazon a számítógépen, ugyanazon a programon írhatták meg, erről árulkodott a dokumentum létrehozójának a feltüntetett neve. Az ügy ekkor vált kínossá Pikó András polgármester számára, a józsefvárosi önkormányzat szerződő cége felbontotta a mutyigyanús szerződést a vitorlásegyesülettel, miután a hivatal belső vizsgálata is számos szabálytalanságot tárt fel.

Az önkormányzat nem hozta nyilvánosságra a jelentést, Pikó András balliberális polgármester inkább előre menekült, és megszabadult az egyesülettől, amelynek bérbe adta az önkormányzat balatoni strandját. Az ezer sebből vérző tenderbe az önkormányzati cég korábbi vezetője, Gyurcsány Ferenc egykori sajtófőnöke, Gőz Gabriella már korábban belebukott. Mindez 2022 januárjában történt, ám az egyesület azóta sem vitte el hajókat a partról.

Mindeközben a tábor építkezését sem kezdte meg a józsefvárosi önkormányzat. Szilágyi Demeter fideszes józsefvárosi képviselő a tábor helyszínén úgy fogalmazott: Józsefváros baloldali vezetésének egyértelmű felelőssége, hogy a kerületi gyerekek idén sem használhatják a tábort.

Szilágyi Demeter a káptalanfüredi táborban. Forrás: Facebook

Szilágyi Demeter szerint négy év alatt egy szalmaszálat sem tettek keresztbe, ezért lepusztult a tábor. A képviselő közösségi oldalán közzétett helyszíni videóból kiderül, az új lakóházak belső vakolata omlani kezdett és a sportpálya is tönkrement. Az önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy 2019 előtt a jobboldali városvezetés elkezdte a tábor megújítását, és el is készült hat lakópavilon, amely alkalmas lenne arra, hogy több száz gyermek – és idős ember – táborozzon itt télen-nyáron. 2020-ra a baloldali városvezetésnek a táborkomplexumot már be kellett volna fejeznie.

Pusztulásnak indultak az új lakóházak. Fotó: Baranyai Attila

A fideszes önkormányzati képviselő emlékeztetett: Pikóéknak rendelkezésére álltak az engedélyes tervek, és a forrás is az önkormányzat számláján van a mai napig, azonban 2023 nyaráig még egy kapavágás sem történt a helyszínen. Szilágyi Demeter álláspontja szerint a baloldali városvezetésnek nem is állt szándékában ezt megcsinálni. Mint mondta: az lehetett a céljuk, hogy lerohadjon, és utána jó áron értékesítsék ugyanúgy, mint sok más ingatlant a kerületben.

A képviselő a táborhoz tartozó strandról kijelentette: jelenleg is vitorláskikötő üzemel ott, elvéve a területet a gyerekektől.

A napokban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Lázár János levélben arról írt, hogy az építésügyi tanács álláspontja szerint szakmailag hanyag és hiányos megoldások születtek, számos esetben volt tetten érhető átgondolatlan és következetlen magatartás a tervező részéről, ezért nem kapott a józsefvárosi önkormányzat engedélyt az építkezés folytatására. Holott korábbi tervek rendelkezésre állnak és az állam 2,1 milliárd forinttal támogatja a beruházás befejezését.

Pikó András polgármester a kínos ügy hatására menteni próbálja a menthetőt. Közösségi oldalán azt írta: Rádai Dániel alpolgármester és Illés Péter kabinetvezető járt a Lázár-féle minisztériumban és ígéretet kaptak arra, hogy velük kiegészülve megpróbálják eldönteni a két érintett minisztérium munkatársai, hogy az eredeti támogatási szerződésnek megfelelő nagy épületet akarnak-e, vagy egy módosított funkciójú kisebbet.