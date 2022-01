Vitorlás-mutyi: meghátrált Józsefváros baloldali vezetése

„Tavaly a momentumos Pikó András polgármester és csapata a képviselő-testület megkerülésével vitorlás ismerősöknek játszotta ki a káptalanfüredi gyermektábor strandját. Hosszú évekre, Józsefváros számára nagyon kedvezőtlen feltételekkel, elvéve a területet a rászoruló gyermekek elől” – reagált közösségi oldalán Kocsis Máté, Józsefváros országgyűlési képviselője arra a hírre, hogy a Pikó-féle városvezetés hirtelen szerződést bontott azzal a vitorlás-egyesülettel, amely megkérdőjelezhető módon jutott a káptalanfüredi önkormányzati strand bérleti jogához.

Kocsis Máté emlékeztetett: miután helyi önkormányzati képviselők kirobbantották a botrányt, Pikó András természetesen tagadott mindennemű törvénytelenséget, és „politikai támadásról” beszélt. Hazudott az embereknek, mint ahogy már oly sokszor megtette. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője arra is kitért, hogy később az önkormányzat belső ellenőri jelentése is megállapított ez ügyben számos szabálytalanságot, és azt, hogy a szerződést még vissza is dátumozták. Ezt a jelentést Pikóék sokáig rejtegették a nyilvánosság elől.

A Hírnyolc úgy tudja: a szerződést – az egyesület szerződésszegése ürügyén – a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN) új vezetője szüntette meg rendkívüli felmondással. A káptalanfüredi strand kiürítésére a cégnek január 31-ig van ideje. Ivanyos János – aki a korábban az ügybe belebukott Gőz Gabriellát váltotta – a testületi ülésen kifejtette: a szerződés felbontását a vitorlásklub vitatja, így az ügyben további jogvita várható.

Jó nagy galibát okoztak ezzel az első ránézésre is problémás üggyel. Lehetséges, hogy csak egy hosszú bírósági procedúra után lesz szabad a strand az üdülni vágyó gyerekek számára

– latolgatta a reális esélyeket Vörös Tamás, a Józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője. Pikó András is csak remélni tudja, hogy sikerül feloldani a céggel az ellentéteket, és el tud válni egymástól a klub és az önkormányzat.

A tények ismeretében a szerződés egyértelműen kétes körülmények között született. Ugyanis először az önkormányzat csak három hónapra, a nyári szezonig adta bérbe a káptalanfüredi önkormányzati strandot a Vitorlázó Gyermekekért Egyesületnek. Ilyen rövid távra nem volt szükség nyilvános pályázat kiírására. Ám az egyesület honlapján már egész nyárra hirdették vitorlástáborukat, mi több: saját szájízükre kezdték átrendezni, átépíteni a balatoni strandot úgy, hogy ott gyermekek biztonságosan aligha strandolhattak volna a Balatonban. Ami arra utalt, hogy az egyesület és az RS Sailing Kft. előzetesen szóbeli ígéretet kaphatott a JKN vezetőjétől, hogy a pályázat kiírása után tovább folytathatják tevékenységüket a józsefvárosi gyermekek strandján.

Néhány hónappal később a tender kiírásra került, és egyetlen pályázóként az egyesület nyerte el a bérleti jogot öt évre. Ezzel egy időben nyilvánosságra került egy leleplező videó, amelyből kiderül, hogy a vitorlástender kiírója és nyertes pályázója ugyanaz a személy, a dokumentum adatai szerint mindkettőt egy ricsi7 felhasználónevű személy írta. Ráadásul a vitorlás-egyesület honlapján is fellelhető volt egy dokumentum szintén ricsi7 szerzővel feltüntetve. Ami érdekes egybeesés: az RS Sailing Kft. vezetője és a vitorlás-egyesület elnöke nem más mint N. Richárd.

– Kiderült az is, hogy az önkormányzati „pályázat” annak az embernek a számítógépén íródott, aki aztán meg is nyerte. Pár napja fordulat következett be: egy rendőrségi feljelentést követően nyomozás közelébe került az ügy, előrevetítve, hogy több bűncselekmény is megvalósulhatott a közvagyont érintően. Pikó András momentumos polgármester a szerződést most hirtelen felmondta, miközben azt korábban foggal-körömmel védte, és azt mondta a kerületieknek, hogy az nagyon előnyös. De ha valóban annyira előnyös, akkor most vajon miért szüntette meg szép csendben? – tette fel a kérdést Kocsis Máté, aki egy évtizeden át Józsefváros polgármestere volt. A kormánypárti politikus megjegyezte: az ijedt és kapkodó visszatáncolás mindenesetre felér egy beismerő vallomással.

Egy jó hír van pusztán: a gyerekellenes intézkedéseiről ismert Pikó polgármester és fosztogató csapata ezúttal meghátrálni kényszerült. Persze a történetnek itt még nincs vége: H. Zsófia és az „okosba” fizetett belépőjegyek, N. Richárd saját magára kiírt pályázata, és a szabálytalanul felhasznált támogatások ügye továbbra is tisztázásra vár

– zárta sorait Kocsis Máté.

Emlékezetes fordulat volt az ügyben, miután a leleplező cikk és videó megjelent a Hírnyolcon a korrupciógyanúval átitatott önkormányzati vitorlásmutyi ügyében, még aznap este lemondott Gyurcsány Ferenc egykori sajtófőnöke, a Józsefváros Közösségeiért Zrt. vezetője. Ezzel Pikó Andrásék kimentették Gőz Gabriellát a későbbi felelősségre vonás alól.

Borítókép: Pikó András polgármester (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)